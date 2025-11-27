Leder: “Kan vi tro at det er sant?”

Lokalavisa siterte Jahn Teigen, hvis fødeby vi snart kan gå og sykle trygt til: «Kan vi tro at det er sant?» Det starta en skred av gamle Jahn Teigen-referanser i Re-daksjonen.

Dette er en leder som du kunne lese først i papiravisa. Meninger? Send en epost til lokalavisa.

Det ble futt og fart i kommentarfelt og i tilbakemeldinger til ReAvisa: Toril Sørsdal skriver i kommentarfeltet til saken på ReAvisa sin Facebook-side at hun velger å være «optimist».

En annen mailer oss og forteller at han gleder seg til å sykle «mil etter mil» fra Re til Tønsberg. Det dreier seg om gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås, langs Bispeveien – en gammel kampsak i Re som nok en gang varsles at skal realiseres.

I evighet

Skulle det endelig skje, blir det vel mange store «smil» her i Re, låta Jahn Teigen sang i den norske MGP-finalen i 1990. I 1996 ble Jahn Teigen slått av Elisabeth Andreassen og låta «i evighet», som kanskje betegner mer ventetida på ny gang- og sykkelvei.

For det har vært mye mer enn «en dags pause» i arbeidet med ny gang- og sykkelvei, denne asfaltstripa i retning byen har mest av alt framstått som «skyggen av en drøm».

Folkevalgte fra denne kanten av den nye storkommunen har flere ganger pusha på for framgang i prosjektet og sagt «jeg gi’kke opp».

Hvor er du?

Ser vi helt tilbake til start, så finner vi at Jahn Teigen deltok første gang i Melodi Grand Prix i 1974. Da framførte han: «Hvor er du?» Et spørsmål mange har stilt seg også angående gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås.

Vi får bare håpe det ikke blir «100 år fra nå». Mange er spente på hva som blir «neste trekk». Bare ikke det blir en ny runde av «pengesangen». Blir det som lovet, til slutt, med byggestart allerede til året, vil vel det være en liten «sensasjon».

Ja, skulle gang- og sykkelstien fra Linnestad til Ås nå blir en realitet uten noe mer «diskusjon», så vil nok mange mene at det vil være noe av «det vakreste som finns».

Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese desember-avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.