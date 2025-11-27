Dato: av

Les papiravisa på nettavisa – desember 2025

LOKALT LESESTOFF: ReAvisa har spesielt fokus på innlands-Vestfold og dekker primært gamle Re kommune med sogna Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og bygdebyen Revetal. Ei fersk avis er nå klar for å leses, enten med avisa i handa eller her på skjermen. Faksimile: ReAvisa desember 2025.

Re-jenta Veronica er på alt av TV, radio og podcaster. Revetalhagen frykter at frivillighetens hus går i dass – bokstavelig talt. Og alt om jula i Re kan du lese om i den ferske ReAvisa.

Først og fremst: Det lakker og lir mot jul og det har allerede vært flere julemarked og det kommer flere julemarked, julekonserter, juleshow, med mye mer – vi tror vi har fått tips om det aller meste og fått det med i desember-avisa.

Ungdomsfrilanser William var på en julemarked-turne sist helg, det kan du lese mer om i denne avisa. Du kan også bli bedre kjent med William, nytt tilskudd til Re-daksjonen. Du har kanskje lagt merke til hans gode penn allerede? Han har rekki å skrive mange saker, og flere skal det bli.

Mye natur i denne avisa

FYSIKK-KJENDIS: Veronica Danielsen (30) fra Re på Lindmo på NRK. Foto: NRK.

Du har neppe unngått å se og høre Re-jenta Veronica Danielsen (30) på TV, i sosiale medier, på radio og i podcaster – på NRK, TV2 og flere av de store riksavisene. Nå kan du lese om henne, hennes nordlys-lidenskap, og forholdet til hjembygda, i ReAvisa.

I Re bor vi tett på naturen, en natur som må tas godt vare på. Etter mange år med heller elendig vannkvalitet i Sjuevannet blir det nå fiska opp bortimot fire tonn fisk, les om hvordan det skal bedre vannkvaliteten i innsjøen i Re.

Bygda vår er også en del av et eiketre-prosjekt, der særs flotte eiketrær – som det finnes mange av i Re – skal kartlegges. Der trenger prosjektet hjelp av våre lesere, les mer om det i papiravisa.

En framtidig verdensmester

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE: Jeanette Hegg Duestad ble som 16-åring kåret til Årets idrettsnavn i Re. Bildet er tatt av ReAvisa-frilanser den gang, Stine Skoli, i dag en av flere kjente influensere fra Re. Foto: Stine Skoli, ReAvisa.

Det skal snart settes opp et informasjonsskilt om Slagene på Re, ved slagstedet på Linnestad/Klopp. Der blir det også opparbeida ett par parkeringsplasser. Les mer om dette i papiravisa.

Vi har igjen bladd i ReAvisa-arkivene, der vi ser at Jeanette Hegg Duestad ble kåret til Årets idrettsnavn i Re som 16-åring. En framtidig verdensmester?, spurte lokalavisa den gang. Nå, ti år seinere, har vi fasiten. Les om Jeanettes VM-gull i den ferske papiravisa.

Ramnes skole har feira 60 år, vi får håpe det ikke tar enda 60 år til før ny gang- og sykkelvei står ferdig fra Linnestad til Ås. Og løypelaget i Ramnes IF har gapa over en gedigens investering før vinteren. Pluss mye mer kan du lese om i papiravisa.

Søppel blir til en knapp ressurs

RÅVARER: Tre svære paller med diverse aviser fra helt tilbake til 2008 og fram til 2025 er levert til Empus i Holmestrand. – Gull verd, forteller Tom Erik Horn hos Empus. Hvorfor kan du lese om i den ferske papiravisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

ReAvisa har sagt opp sitt faste kontor på Revetal, etter nesten 18 år i Revetalgata 8. Dermed blir disse flotte lokalene ledig, det er bare å ta kontakt dersom du eller noen du kjenner er interessert i å ta over.

Vi planlegger å ha pop-up-kontor her og der, så vi ses på biblioteket, i Revetalhage og -hus, eller andre steder rundt om i Re framover. Les mer om dette i papiravisa.

Les også om kontoropprydning som kommer den tilrettelagte bedriften Empus til gode. Det er nemlig noe vi ellers måtte ha kasta, som nå kommer til nytte.

Et «være eller ikke være»

I EN FORTVILA SITUASJON: NaKuHel Revetalhagen-leder Ingunn Henriksen Leeber frykter for framtida til Låhnehuset som et forsamlingslokale på Revetal. En av de frivillige på huset, Mette Mørken, sitter i rullestol sjøl. Hun er veldig engasjert i dette temaet, også som konsulent. Mette mente helt fra planleggingsfasen at løsninga ville bli mer enn god nok for absolutt alle. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

En trist sak som vi håper får en lykkelig slutt, er saken om Revetalhagens husdrøm – et frivillighetens hus på Revetal. Det står og faller på en halvmeter som mangler på den ene siden på hc-toalettet, enda toalettet er bygd ut så mye som det bare går.

– Et «være eller ikke være» for frivilligheten på Låhnehuset, forteller Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Revetalhagen til ReAvisa. Lokalavisa har møtt Ingunn og Mette Mørken, frivillig på huset, som sjøl sitter i rullestol:

– Det er hjerteskjærende hvis dette toalett-problemet blåses opp til et hinder for alt det flotte som skjer her i hage og hus, for dette er ingen reell hindring i praksis. Jeg blir så lei meg av tenke på risikoen for at dette kan stoppe alt sammen. Det gir store ringvirkninger, tenk så mange som har fått tilhørighet til dette huset.

Annonse- og folkefinansiert

ALT OM JULA I RE: Det er ei innholdsrik førjulstid i Re, der det skjer mye på den nye Re frivilligsentral. Les om det i papiravisa. Foto: Re frivilligsentral.

I tillegg er det boktips fra Revetal bibliotek, Martin sin faste dyrespalte, menighetssida, pluss mye, mye mer i papiravisa – som vanlig. Og det er som alltid nyttige lokale annonser som forteller om hva som skal skje framover, her i bygda vår.

ReAvisa er gratis å lese, på både papir og nett. Du finner ReAvisa i fysisk papirformat overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa. Og den ferske desember-avisa kan du lese her.

Avisa er annonse- og folkefinansiert. Setter du pris på ReAvisa og vil bidra til driften videre inn i framtida, så har vi vipps 54 02 82 eller konto 1506.09.87979 – merk bidrag med «gave».

HJERTE PÅ HJERTE: En juletradisjon vi veit mange setter pris på. Her er barnehagenes julehjerter på vei opp på Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

STOLTE: Revetal barnehage-barna Oliver, Aron og Tiril synes julehjertene er flotte, og at det er mange, og at det er mange fine farger, og de er glade for at julehjertene skal henge på Revetal så alle kan se dem når de går forbi, – for det er mange folk! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

JULEMARKED PÅ JULEMARKED: Sist helg var det hele tre julemarked i Re. De neste helgene blir det enda flere julemarked, blant annet på Sagatun i Vivestad og på Våle prestegård. Her ser vi Marie Solaas, Linda Kvam, Rina Winnem-Tønder og Cathrine Sørum på julemarked på Brår. Foto: William Grønbech, ReAvisa.

ENDA ET JULEMARKED: Kristine Linnom, Amalie Linnom Hansen og Mariann Høibraaten Lunde på Julemarked på Linnestad. Foto: William Grønbech, ReAvisa.

POPULÆRT: Vigdis Lunde selger tradisjonen tro sine egne hjemmebakte smultringer og det er en av de aller mest populære bodene under julemarkedene. – En kunde skulle ha søtti smultringer! Foto: William Grønbech, ReAvisa.

OGSÅ POPULÆRT: En av aktivitetsstasjonene på Julemarked på Linnestad, der barn og voksne kan lage sine egne juledekorasjoner og julegaver. Foto: William Grønbech, ReAvisa.

FRIVILLIG-HJELP: Siste matutdeling før jul er tirsdag 9. desember 2025. Det blir også «Julaften for alle» på Brårsenteret på julaften og 2. juledag, les om dette i papiravisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

HELT FRI FOR OFFENTLIG STØTTE: ReAvisa holder koken, annonse- og folkefinansiert. Uten ei krone i offentlig støtte av noe slag. Vi takker for alle bidrag, det er en viktig del av grunnlaget for å drive ReAvisa videre inn i sin snart 19. årgang. Faksimile: ReAvisa.

