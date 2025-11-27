Les papiravisa på nettavisa – desember 2025

Re-jenta Veronica er på alt av TV, radio og podcaster. Revetalhagen frykter at frivillighetens hus går i dass – bokstavelig talt. Og alt om jula i Re kan du lese om i den ferske ReAvisa.

Først og fremst: Det lakker og lir mot jul og det har allerede vært flere julemarked og det kommer flere julemarked, julekonserter, juleshow, med mye mer – vi tror vi har fått tips om det aller meste og fått det med i desember-avisa.

Ungdomsfrilanser William var på en julemarked-turne sist helg, det kan du lese mer om i denne avisa. Du kan også bli bedre kjent med William, nytt tilskudd til Re-daksjonen. Du har kanskje lagt merke til hans gode penn allerede? Han har rekki å skrive mange saker, og flere skal det bli.

Mye natur i denne avisa

Du har neppe unngått å se og høre Re-jenta Veronica Danielsen (30) på TV, i sosiale medier, på radio og i podcaster – på NRK, TV2 og flere av de store riksavisene. Nå kan du lese om henne, hennes nordlys-lidenskap, og forholdet til hjembygda, i ReAvisa.

I Re bor vi tett på naturen, en natur som må tas godt vare på. Etter mange år med heller elendig vannkvalitet i Sjuevannet blir det nå fiska opp bortimot fire tonn fisk, les om hvordan det skal bedre vannkvaliteten i innsjøen i Re.

Bygda vår er også en del av et eiketre-prosjekt, der særs flotte eiketrær – som det finnes mange av i Re – skal kartlegges. Der trenger prosjektet hjelp av våre lesere, les mer om det i papiravisa.

En framtidig verdensmester

Det skal snart settes opp et informasjonsskilt om Slagene på Re, ved slagstedet på Linnestad/Klopp. Der blir det også opparbeida ett par parkeringsplasser. Les mer om dette i papiravisa.

Vi har igjen bladd i ReAvisa-arkivene, der vi ser at Jeanette Hegg Duestad ble kåret til Årets idrettsnavn i Re som 16-åring. En framtidig verdensmester?, spurte lokalavisa den gang. Nå, ti år seinere, har vi fasiten. Les om Jeanettes VM-gull i den ferske papiravisa.

Ramnes skole har feira 60 år, vi får håpe det ikke tar enda 60 år til før ny gang- og sykkelvei står ferdig fra Linnestad til Ås. Og løypelaget i Ramnes IF har gapa over en gedigens investering før vinteren. Pluss mye mer kan du lese om i papiravisa.

Søppel blir til en knapp ressurs

ReAvisa har sagt opp sitt faste kontor på Revetal, etter nesten 18 år i Revetalgata 8. Dermed blir disse flotte lokalene ledig, det er bare å ta kontakt dersom du eller noen du kjenner er interessert i å ta over.

Vi planlegger å ha pop-up-kontor her og der, så vi ses på biblioteket, i Revetalhage og -hus, eller andre steder rundt om i Re framover. Les mer om dette i papiravisa.

Les også om kontoropprydning som kommer den tilrettelagte bedriften Empus til gode. Det er nemlig noe vi ellers måtte ha kasta, som nå kommer til nytte.

Et «være eller ikke være»

En trist sak som vi håper får en lykkelig slutt, er saken om Revetalhagens husdrøm – et frivillighetens hus på Revetal. Det står og faller på en halvmeter som mangler på den ene siden på hc-toalettet, enda toalettet er bygd ut så mye som det bare går.

– Et «være eller ikke være» for frivilligheten på Låhnehuset, forteller Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Revetalhagen til ReAvisa. Lokalavisa har møtt Ingunn og Mette Mørken, frivillig på huset, som sjøl sitter i rullestol:

– Det er hjerteskjærende hvis dette toalett-problemet blåses opp til et hinder for alt det flotte som skjer her i hage og hus, for dette er ingen reell hindring i praksis. Jeg blir så lei meg av tenke på risikoen for at dette kan stoppe alt sammen. Det gir store ringvirkninger, tenk så mange som har fått tilhørighet til dette huset.

