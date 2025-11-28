Leserinnlegg: Det finnes alternativer til store velferdskutt

Forslag til budsjett for Tønsberg kommune inneholdt store kutt i velferdstilbudet. Derfor har det vakt oppsikt at opposisjonspartiene AP, Senterpartiet og INP har gått sammen med Høyre, FrP, Venstre og KrF om et budsjettforslag som i all hovedsak sikrer flertall for kommunedirektørens nedskjæringer.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

SV vil ikke være med på det. Vi mener vi kan unngå usosiale velferdskutt. De syv partiene foretar påplussinger med ca 8,5 millioner som dekkes ved en rekke kulturkutt samt kutt i barnevernets ambulerende miljøteam.

Pengene bruker de til å redde junior- og ungdomsklubbene samt 3,4 millioner til reduksjon av de foreslåtte skolekuttene og 1 million til å redusere barnehagekuttene.

Re kommune hadde eiendomsskatt

I SVs budsjettforslag legger vi inn 10 millioner som dekker årets barnehagekutt, samt 19 millioner for å fortsette opptrapping av bemanningen. Tilsvarende legger vi inn 10 millioner til styrking av bemanningen i skolene. Dette er det foreldre, barnehagelærere og lærere har forventet av kommunen.

Også i SV har vi tatt inn over oss at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er en rekke forslag til omstilling, rasjonalisering og effektivisering i budsjettet som vi går inn for.

Men reine velferdskutt som bare rammer svake grupper, er ingen måte å få en bedre kommuneøkonomi på. Tønsberg er bedre stilt enn de fleste kommunene som allerede har brukt opp sitt potensiale til nye inntekter.

Tønsberg har valgt å ikke ha eiendomsskatt som Re kommune hadde. Det er et politisk valg å la de svake betale i form av dårligere kommunale tjenester, for å la de med mest penger slippe eiendomsskatten.

Nesten halvparten betaler ikke i det hele tatt

Eiendomsskatten kan innrettes på mange måter. Kommunedirektøren foreslo selv at hun skulle få lov til å lage en utredning om dette. Det sa det politiske flertallet i Tønsberg nei til.

Den eiendomsskatten som SV nå foreslår en ganske moderat med et bunnfradrag på 2 millioner. Det betyr at 40 % av boligeierne slipper å betale eiendomsskatt i det hele tatt.

Har du en bolig til verdi av ca 4,3 millioner skal du betale skatt av 300.000. Det betyr en eiendomsskatt på 300 kr i 2026.

Har du en eiendom til en verdi av 13,5 millioner, vil eiendomsskatten utgjøre 5.000.

En rettferdig og omfordelende skatt

Det viser seg å være stort samsvar mellom inntekt og formue, og verdi av bolig. Derfor er eiendomsskatt en skatt som slår rettferdig ut og virker omfordelende. Eiendomsskatten gjør at vi kan hindre de fleste velferdskuttene.

Tønsberg har mye gjeld. Vi bruker 8 % av budsjettet til renter og avdrag. Derfor er vi enig i at vi bør bygge opp disposisjonsfondet slik at vi i større grad kan foreta framtidige investeringer med egne penger.

Vi mener at vi vil trenge investeringer for å redusere klimautslipp og til klimatilpasning. Stormen Amys herjinger i høst, ikke minst på Revetal, er et bevis på det.

Dårlig økonomi og dårlig miljøpolitikk

Kommunen har også mange boliger og bygninger. De forfaller på grunn av manglende vedlikehold. Å ikke ta vare på det vi har er både dårlig økonomi og dårlig miljøpolitikk. Derfor setter SV av mye mer penger til vedlikehold, til ENØK-tiltak og vi vil sette i gang et pilotprosjekt med solceller over parkeringsplasser.

Tidligere i år vedtok kommunestyret en seinere introduksjon av digitale verktøy i skolen. SV var enig i det. Men det førte til store innsparinger som burde blitt i skolen.

Mindre digitale verktøy gjør at man har mer bruk for papirbøker. Det koster ikke mindre. SV foreslår en stor satsing på skolebøker, og også en satsing på skolebibliotek.

Håper på delseiere

Klimabudsjettet er en del av kommunebudsjettet. Det vedtatte målet er å kutte 100.000 tonn innen 2030, mens i budsjettet er det bare tallfestet foreslåtte kutt på litt over 400 tonn.

Det er utslipp fra biltrafikk og fra avløp og avfall som utgjør de største utslippskildene. Tønsberg har ikke gjort mye for å fremme overgang til nullutslippsbiler, og når det gjelder avløp og avfall har man ikke noen oversikt over hva som skal til for å redusere disse utslippene.

SV foreslår derfor et tekstforslag der vi ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak om dette. Om vi ikke får flertall for budsjettet vårt, håper vi at flertallet er positive til å få en sak om hvordan vi kan nå kommunens eget klimamål.

Av Christina Grefsrud-Halvorsen, Elise Løkø og Lars Egeland, kommunestyremedlemmer for SV

Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese desember-avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.