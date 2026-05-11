Hærverk igjen: – Nå har det vært helt krise i tre – fire år, det er absolutt ingenting som får værra i fred

Det er blitt skrivi om hærverk gang på gang. Nå har det skjedd igjen. Og begeret har for lengst rent over. – Det første var for snart fire år siden. Da var samtlige lys knust i hele bakken. Vi gikk og plukka glasskår her i to dager. Nå blir det masse jobb igjen.

En gang i løpet av den forrige uka har noen virkelig gått inn for å gjøre mest mulig skade i hoppbakken i Rambergkollen. Enda et hærverk går hardt utover IL Ivrig sin hoppgruppe.

– Det er knust vinduer, åpna ei takluke på løypemaskinen vår så vannet har rent inn. Det er rota i kiosken, strekt ut metervis med sperrebånd, brent papir inne på do, rota rundt og kasta diverse utover ved dommertårn og liten bakke. Sporsetter i liten bakke er kjørt i stykker. Og kanskje enda mer.

– Håper vi kan få ordna opp i dette

Det er Ragnar Skinnes, lokal hopp-ildsjel, som forteller om elendigheta i ei velforeningsgruppe for Brekkeåsen. Han trygler de som har gjort det eller de som veit noe om dette, at vi skal få orden på dette.

– Jeg var i bakken tidlig i uka, da var alt i orden, forteller han – dermed må det ha skjedd i løpet av forrige uke, en gang før helga.

– Håper at de som har gjort dette kan ta kontakt med oss, så vi kan få ordna opp i dette.

Mye jobb for en liten hoppgruppe

– Vi er en liten hoppgruppe, der slike ting svir ekstra og krever mye av hver enkelt for å holde det i gang, skriver Ragnar og undertegner som leder av hoppgruppa i IL Ivrig.

Dette føyer seg inn i ei lang, lang, laaaang rekke med hærverk, med gjentakende hærverk på Bibo, ved Kirkevoll skole, på privatadresser og hos bønder i området.

ReAvisa skreiv seinest om det i den forrige papiravisa, der oppsummering av all elendigheta oppleves lang som et vondt år – og dette har skjedd over flere år.

Et gjentakende problem over tid

Det beløper seg til store summer i ødelagte saker og ting for både privatpersoner, næringsdrivende, idrettslag, skole og FAU. Men også en utrygghet for å ikke få ha tinga sine i fred.

De mest alvorlige tilfellene har dreid seg om brann, der det har vært tilfeller med mistanke om at brannene har vært påsatt. Et søppelskur ved skolen ble totalskadd før jul i 2024.

Brannalarmen gikk igjen i Vålehallen på nyåret 2025, men da var det “bare” ruter som var knust. Pøblene tok seg inn og stekte vafler og herja og rota inne i hallen.

– Begynner å bli ganske fortvila

– Vi begynner å bli ganske fortvila nå over at ting ikke får være i fred. Verken på skolen eller idrettsplassen, fortalte Jeanett Tollefsen i IL Ivrigs fotballgruppe til ReAvisa for ett års tid siden. Allerede da hadde dette foregått over tid.

Nå er fortvilelsen blitt nesten permanent. – Vi er både leie, og lei oss, over at noen må ødelegge for et helt lokalmiljø. Et lokalmiljø som er basert på frivillighet og som bare vil skape et godt miljø for barn og ungdom i bygda, sa hun den gang til lokalavisa.

I den forrige papiravisa skreiv vi om ødelagte tau i tarzanløypa og kutta stålvaiere på ziplinen.

Lista over hærverk er fryktelig lang

Det har også vært ødelagte høyttalere på skolen. Noen har kobla seg til høyttalerne og bråka til langt på natt, det har vært fyrverki mot turnhallen og flere steder på og rundt idrettslanlegget, det har vært flere runder med ødelagte reklameskilt på sponsortavla.

Det var den nevnte brannen i søppelskuret, det har vært knuste ruter og flere innbrudd med ødeleggelser både ute og inne i flere bygninger, det har også vært sabotert for snøproduksjonen. Det er blitt knust enorme mengder glassflasker på Bibo.

En lokal bonde fortalte om store skader med store følger og utfordringer for vinterforet etter at noen har brukt kniv på rundballer, slik at innholdet ble ødelagt. Og det er stadig noen privatpersoner som opplever at små og store ting blir ødelagt eller rappa.

– Helt krise i tre – fire år

Oppfordringa fra politiet er å alltid anmelde, for kanskje å se flere tilfeller i sammenheng. Det vurderer nå Ragnar Skinnes å gjøre, etter nok et hærverk i hoppbakken. – Jeg fikser det meste, det ække det. Men det tar jo så fryktelig mye tid.

– Vi er drittlei. Jeg har ikke orka å ta hele runden for å få den hele og fulle oversikten, heller. Men vi får prøve å få oversikt og anmelde det til politiet. Det kan ikke fortsette sånn som det her.

– Nå har det vært helt krise i tre – fire år, det er jo ikke noe som får værra i fred, sier han til ReAvisa.

Litt av en jobb å være så pøbel

– Og det som er så rart, det er at det er jo så utrulig mye bra å finne på her. Vi har jo tilbud som aldri før, med alt det som skjer i bygda vår. Vi er jo så heldig – ungdommen er veldig heldig! Likevel velger de å ødelegge for alt det bra som skjer.

– Det synes jeg er veldig, veldig, veldig merkelig, sier Ragnar til ReAvisa. Han forteller at det første hærverket var for snart fire år siden.

– Da var samtlige lys knust i hele bakken. Du må gå veldig inn for det, for å klare å knuse alt, det er litt av en jobb.

Må komme til bunns i dette

– Vi gikk og plukka glasskår her i to lange dager. Nå blir det masse jobb igjen, sier en oppgitt hopp-ildsjel til lokalavisa. Han forteller at det er fint at dette løftes i avisspaltene – nok en gang.

Han stusser på at det har vart over så lang tid. Før i tida kunne det være noen pøbelstreker, men det var kanskje noen få i et årskull som fant på noe, men så tok de til vettet og slutta med det.

– Nå er det nesten en trend, over tid. Det må jo være flere kull, at det går fra det ene til det andre. Men folk ser jo ting, det er kamera, og det går jo an å komme til bunns i dette.

