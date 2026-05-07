Sterk seriestart for Re FK: – Ikke skjedd på flere år

Seriestarten har gått bedre enn på lenge, både for Re-gutta og Re-damene. A-lag herrer har ikke vinni åpningskampen i serien siden 2022, men i år skjedde det endelig igjen.

Det skjedde etter en meget god 2. omgang mot Halsen på bortebane. Troppen besto av 11 av 16 gutter som har spilt barne- og ungdomsfotball i Ramnes, Ivrig og Re.

Seier på seier på seier på seier på seier på seier

A-lag kvinner tok årets fjerde seier tirsdag forrige uke, da de slo FK Eik Tønsberg 3 – 0 på bortebane. Ella Marie Skjeggestad scora to mål, mens Karine Heum scora det siste. Re-damene ligger etter et tap og fire seiere på andreplass på tabellen.

Første hjemmekamp for A-lag herrer var i går onsdag 6. mai og den endte også med seier, årets første hjemmekamp endte med 2 – 1-seier over gjestene fra Fram Larvik 2.

Elias Østmann scora to mål og Aleksander Kolbrek hadde matchvinnende redninger i buret, ifølge et fyldig kampreferat på Re FK sine nettsider (ekstern lenke).

