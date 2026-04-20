Rykker opp og skal slåss om å bli best i Vestfold

På kort tid har Re-laget etablert seg som ett av de beste i Vestfold: – Nå blir det kamp om hvem som er best, også på herresiden. På damesiden har vi trona på toppen i Vestfold i mange år.

Sist søndag 19. april 2026 var det en skjebnekamp for IL Ivrig volleyball-herrene: De spilte for nok et opprykk, nok en sesong. For å kjapt oppsummere:

I 2024 ble det igjen herrelag i IL Ivrig volleyball, med to lag i 5. divisjon. Det ene laget vant sin avdeling og rykket opp til 4. divisjon foran denne sesongen. Nå rykker de opp igjen til 3. divisjonsspill neste sesong.

Spennende sesong

Det ble en spennende sesong med tre lag som kjempa om de to plassene som kunne gi opprykk til 3. divisjon. Skjeberg VBK viste seg å være meget gode og vant alle 16 seriekampene, mens Ivrig og Larvik kjempa om en kvalifiseringsplass.

De interne oppgjørene endte med en seier til hver, men da Larvik VBK gikk på et tap mot Skarphedin VBK ble det andreplass på tabellen for våre gutter.

Volleyballforbundet bestemte at det ble bare en kvalifiseringskamp, og det sist søndag mot laget som ble nummer seks i årets 3. divisjon NMBUI fra Ås.

Kampen skulle gå på bortebane på Ås. Det ble organiserte tur for alle som ville heie, for denne kampen skulle i alle fall vinnes på tribunen.

Ivrige supportere

Det ble en gjeng med rundt tredve IL Ivrig-supportere med flagg og musikk. Ivrig-gutta svarte med å vinne kampen suverent 3 – 0 og er dermed klare for spill i 3. divisjon kommende sesong.

– Det blir meget interessant, for i den divisjonen finner vi også Tønsberg VBK og STIF Sandefjord, så nå blir det kamp om hvem som er best på herresiden i Vestfold – på damesiden har vi tronet på toppen i Vestfold i mange år, sier IL Ivrig volleyball-leder Jan Gunhildstad til ReAvisa.

– Stor gratulasjon til trener Stein Egil Nylen og guttene! Kan også nevne at vårt andre lag på herresiden endte på 3. plass i sin avdeling i 5. divisjon.

De var bare ett eneste poeng fra en kvalifiseringsplass til å spille om opprykk, også andrelaget.

