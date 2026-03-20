Klare for NM – for første gang siden 2008

Denne helga stiller Ivrig-lag i NM, det har ikke skjedd på 18 år. – Det vil bli en stor opplevelse for spillerne og en del familier som har tatt den lange turen til Molde for å være med på dette.

Den mest aktive sesongen noen sinne er i ferd med å avsluttes for IL Ivrig volleyball. Klubben har nå cirka 160 volleyball-medlemmer, der over 100 av dem har lisens for å spille kamper organisert av Norges volleyballforbund (NVBF), forteller Jan Gunhildstad, leder i IL Ivrig volleyball.

– I tillegg har vi tilbud til spillere født 2012 – 2016 som spiller «minivolleyball» med et litt annet spilleformat enn ordinært seriespill, og vi har trimpartier som trener en kveld i uka der alderen varierer fra 18 til 60 år.

Kvalifisert til NM denne helga

Region Øst har et kamptilbud til ungdomslag og Ivrig har deltatt med lag i alle klasser denne sesongen: J19, G19, J17, G17 og J15, G15, noen ganger med to lag i samme klasse.

Spesielt i årgangene 2009 – 2011 er det mange gode spillere. Det helt spesielle nå etter nyttår er at både i J15 og G15 (født 2011 eller seinere) har kvalifisert seg til NM, det er første gang siden 2008 at dette har skjedd. Da var ikke disse spillerne engang født.

2008 var en spesielt gyllen Re-årgang: Ikke bare var det sist IL Ivrig kvalifiserte seg til NM, men det var også året Re FK ble stiftet, Re middelalderdager starta, og ikke minst ReAvisa ble etablert, med mer.

Stor utfordring for en «liten» klubb

I dag, fredag 20. mars 2026, spiller begge Ivrig-lagene i NM sine første kamper klokka 11.15. Vi har med to lag med totalt tjue spillere og fire ledere med i NM, som går i Molde denne helga 19. – 22. mars 2026.

Dette er en stor økonomisk utfordring for en «liten» klubb, men med stor velvilje fra både næringsliv, klubbens hovedstyre og ikke minst dugnadsinnsats fra spillere og foreldre, har klubben fått dette uten for store egenandeler.

– Det vil bli en stor opplevelse for spillerne og en del familier som vil ta den lange turen til Molde for å være med på dette, forteller IL Ivrig volleyball-leder Jan Gunhildstad i den ferske ReAvisa.

Mulig landslagsspiller fra IL Ivrig

– Vil også nevne at vi for første gang i klubbens historie har treninger og kamptilbud for spillere i alderen 10 – 13 år, de har deltatt i turneringer rundt om på Østlandet uten at det er fokus på resultatene.

Individuelt har klubben nå mange talenter som har vært med på regionale talentsamlinger. Christian Scott Broen (15) har spilt på laget til Region Øst i NM for regionlag U16 og er nå tatt ut til en landslagssamling i påska for Norge U18.

Du kan lese om Christian i den ferske ReAvisa på papir, enten det er å lese papiravisa på nettavisa, eller det er å plukke ei avis med deg fra ei avishylle i Re og omegn.

Damene er lokomotivet

Lokomotivet i den lokale volleyballen har i flere tiår vært damelaget, og det var også en stund det eneste laget. De spiller i 2. divisjon, der sesongen starta veldig bra og så ble den prega av mye skader halvveis i sesongen.

Sist helg vant Ivrig-damene to hjemmekamper i Vålehallen på rappen, de vil nok havne cirka midt på tabellen i 2. divisjon i år. Ivrig har også et damelag i 4. divisjon, som ligger an til å rykke ned til 5. divisjon.

Herrene rykket opp til 4. divisjon denne sesongen og har gjennomført en glimrende sesong der med hele tretten seiere og bare tre tap. Det kan bli kvalifisering om nytt opprykk, det kommer an på faktorer som nå er utafor Ivrig-herrenes kontroll.

– Imponerende

Trener gjennom mange år for damene i 2. divisjon, Stein Egil Nylen, har påtatt seg trenerjobben også for herrelaget denne sesongen, og det er imponerende hva han får til, år etter år, forteller lokal volleyball-ildsjel Jan Gunhildstad til ReAvisa.

Ivrig har også et herrelag i 5. divisjon som også avslutter seriespillet rundt disse tider, de vil havne på øvre halvdel av tabellen, men har ingen ambisjoner om opprykk foreløpig.

– Vil også nevne at volleyballgruppa har et godt fungerende styre og en meget dyktig og aktiv sportslig leder i Roar Gunnerød, forteller volleyball-leder Jan Gunhildstad til ReAvisa.

Trøblete på hjemmebane

Årets sesongavslutning ble litt trøblete da hjemmearenaen Vålehallen nok en gang ble ramma av vannlekkasje på nyåret i år – for fjerde gang på få år. Les mer om det her.

Det løste det lokale idrettslaget godt med å låne alternative arenaer rundt om i naboklubber, men det førte med seg mye ekstraarbeid i organiseringa.

Nå er alt tilbake til normalen i Vålehallen, etter utbedringer i februar og mars 2026.

