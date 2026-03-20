To løsninger for flomsikring: Det blir uansett dyrt

FLOM PÅ REVETAL: To store 50-årsflommer på ti år, først i 2015 så igjen i 2025. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kommunen droppa å bruke 10 millioner på flomsikring – nå kommer flomskadene på rundt 100 millioner, skreiv ReAvisa etter den siste storflommen på Revetal. Nå er alternativene for flomsikring klare, og uansett hva som velges blir det dyrt.

Vår felles hukommelse – eller skal vi si hukommelse-svikt?

Enorme vannmengder på avveie forårsaket store materielle skader på Revetal under ekstremværet Amy i oktober i fjor. Les mer om flommen i disse ReAvisa-sakene.

Nå har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartlagt mulighetene for flomsikring, etter blant annet droneaktivitet på tampen av fjoråret.

To 50-årsflommer på ti år

FLOM – IGJEN: I fjor høst skjedde det igjen, det man trodde vi hadde sikra oss mot. Ny storflom med enorme materielle skader på Revetal. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Både i 2015 og i 2025 ble Revetal rammet av flom, og de enorme vannmengdene forårsaket store materielle skader. Etter 2015-flommen ble det antatt at problemet var kulverten under Bispeveien, og i 2018 gjorde derfor Vestfold fylkeskommune en jobb med å forsterke eksisterende kulvert under Bispeveien med to nye rør.

– Det vi opplevde både under Amy i høst og i 2015, var såkalte 50-årsflommer. Det er bare to prosent sannsynlighet for at en slik flom skal inntreffe i løpet av ett år, men nå har vi altså opplevd det to ganger på ti år på Revetal.

– Det viser at det er behov for å se på hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre området mot lignende hendelser i framtida, sier Torunn Årset, kommunalsjef for plan, eiendom og teknikk i Tønsberg kommune.

To mulige løsninger

FLOMSKADER FOR 100 MILLIONER KRONER: Det anslår kjøpmann og sentrumsutvikler i fjerde generasjon Martin Gran. Her i prat med Jarle Magnussen på Hovs marked, som det gikk hardt ut over i både den første og den andre flommen på Revetal. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Nå er rapporten klar og NVE konkluderer med at kulverten under Revetal sentrum har for liten kapasitet til å håndtere så enorme nedbørsmengder som under ekstremværet i høst. Dette er den kommunale overvannsledningen som går under parkeringsplassen, videre under Kåpeveien og ut i bekken i sør.

NVE peker videre på to mulige løsninger på problemet. Den ene løsninga går ut på å utbedre kapasiteten på kulverten under Revetal sentrum. Den andre løsninga kan være å lede vann fra Revetalbekken og vestover til Storelva nord for Revetal.

Kommunen henter nå inn konsulenthjelp for å kostnadsberegne de to alternativene og å få en nærmere vurdering av de tekniske løsningene. Det er ikke klart hva som vil bli den endelige løsninga.

– Kan bli kostbart

REDDE DET SOM REDDES KAN: Flommen i 2015 kom fryktelig overraskende på. Det samme gjorde også den siste, høsten 2025. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Uansett hvilken løsning man velger, vil det være snakk om betydelige summer som må til for å løse utfordringene, ifølge ei pressemelding fra Tønsberg kommune.

– Vi kan ikke si så mye om den eksakte prislappen før vi får de forskjellige løsningene kostnadsberegna, med det vil uten tvil være snakk om betydelige summer.

– Vi må se på hvordan de ulike løsningene kan finansieres, og vi vil også se på mulighetene for å søke støtte fra NVE til flomsikringen, sier kommunalsjefen.

Et moderne problem

DUMPA: Slik så det ut for 13 år siden, da ReAvisa skreiv om planene for Torvparken 2 som skulle reise seg her med parkeringskjeller, næringsareal og leiligheter i høyden. De gamle næringslokalene på bakkeplan, men det var aldri noe problem med flom. Nå har disse arealene blitt oversvømt to ganger på ti år. Arkivoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Mange mener at det «alltid» har flomma over, men det var aldri en eneste flom på Revetal – ikke før de siste 11 åra. Så hva har skjedd, siden det har gått fra null flom til full flom?, spurte ReAvisa i denne lederen etter fjorårets flom.

Rapporten etter den første flommen konkluderte stikk i strid med det den nye rapporten gjør: Etter flommen i 2015 konkluderte man med at rørene hadde tilfredsstillende dimensjoner til å ta unna en 100-årsflom.

Det var ikke et problem de første 35 åra med rør under Revetal. Tross rør og næring i dumpa helt siden starten av 1980-tallet, så kom flommen først i 2015. Og igjen i 2025.

