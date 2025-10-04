Uværet har herja med Re

Det har skjedd mye i løpet av en stormende høstdag, her summerer vi opp det vi har fått tips om. Også en kano-tur over Re-jorder.

Det er vært flom på Revetal, som du kan lese mer om her. Det førte til at hele Re-torvet stengte ned lørdag 4. oktober 2025. Og faren for mer vann og ødeleggelse er ikke over, med mer nedbør i vente i natt og i morgen.

Det er flere stengte veier og en god del utfordringer i trafikken med trær og vann over veien, som ReAvisa-lesere har tipsa om i kommentarfelt på vår Facebook-side.

Mange hendelser i Re

Veier som er nevnt er Bispeveien, Hengsrudveien, Ramnesveien, Gjelstadveien, veien opp til Bergsåsen, veien inn til Rånerudåsen, Bjuneveien inn til Bjunegrenda, Borgeveien inn til Borgefeltet, Fossanveien forbi Kjønnerød, Siltvedtveien, Heianveien, Holtungveien, Kileveien, Kåpeveien, og så videre.

På Heianveien holdt en bil på å bli helt slukt av vannet, der kom en bonde med traktor til unnsetning for å redde både bil og sjåfør. Flere har hatt problemer rundt om på Re-veier.

Veiskuldre er skylt bort, masse rot er skylt inn i veibanen. Det gjelder å ferdes med varsomhet.

Pass på deg sjøl og hverandre

Trær har ramla over ende i byggefelt, som på Krakken og en god del flere steder. Det er strømbrudd for mange husstander og internett som er nede.

På Bjune frykter de for vann i trafostasjonen. I Våle står gangsti og undergang under vann. Begge disse er en gjenganger ved mye nedbør.

Besøksgården Holt gård holder stengt. Og Våle ungdomslag valgte å avlyse oktoberfesten på Fjellborg.

Det er viktig å fortsatt følge med og være forsiktig i uværet.

