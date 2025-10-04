– Akkurat nå får vi vannet unna, men det er ikke over

Flommen er verre enn den for ti år siden, ser det ut som. Med høyere vannstand og kanskje også større og mer kostbare ødeleggelser. Og det er meldt to runder til med mye regn.

Det er for tidlig å si noe sikkert om noe som helst, er stort sett svaret fra fungerende kommunedirektør Frode Hestnes. Han er på Revetal lørdag kveld 4. oktober 2025, det er også ordfører Frank Pedersen.

– Hva som har skjedd, har vi ikke helt oversikt over, vi veit ikke helt hvor feilen ligger. Men det er neppe det samme som sist, vannet går unna ved Valleåsen, forteller Frode til ReAvisa. Det er ti år siden den forrige store flommen samme sted.

– Ekstremt

I skrivende stund synker vannet. Det blir pumpa i svære slanger vekk fra bygdebyen og ut i elveløpet videre sørover. Problemet ved tidligere flommer, den største i 2015 og så igjen i 2017, var at det ikke nytta å pumpe vannet vekk – det rant bare tilbake.

Konklusjonen den gang var at det var en propp ved Valle, der vannet ikke fikk passere og hopa seg opp. Det er ikke tilfelle denne gangen, virker det som, forteller ordfører og kommunalsjef i prat med ReAvisa.

– Tiltak som er blitt gjort etter de forrige flommene har vært tema i beredskapsmøte i dag, der de tiltakene nok har fungert som tenkt – men dette er ekstremt, og det er nok det vi må ta høyde for i tida framover.

Verre enn før

Det var midt på dagen i dag at folk begynte å bli bekymra for en ny flom på Revetal. Klok av skade ble det flytta biler og gjort forsøk på å forhindre vannet å gjøre ødeleggelser, til liten nytte. Strømmen gikk på Re-torvet og alle butikker stengte.

Lokalavisa fikk bilder som viste utviklinga, med høyere og høyere vannstand. Til slutt sto vannet minst like høyt, hvis ikke høyere, enn ved forrige store flom på Revetal tilbake i 2015.

Frode Hestnes mener at vannet på det meste sto høyere denne gang, enn for ti år siden. Flere på stedet forteller at det kan være større og dyrere ødeleggelser.

Nedstengt Revetal

Sjøl om mye likner på scenarioet som vi har sett tidligere, og som vi trodde vi aldri skulle oppleve igjen, så er det neppe samme årsak til problemet.

Det spekuleres på stedet, fredag kveld, rundt en støttemur nord for Revetal. Den har rast og så har vannet tatt en helt annen vei.

Det jobbes også her, så Kåpeveien er skilta stengt. Det er også Regata – dermed er egentlig hele Revetal stengt for trafikk.

Teori – men ikke sikker

Hvis teorien om at vannet har sluttet å gå i rør under Revetal, som meninga er, men heller tatt veien over bakkeplan og hopa seg opp på samme sted som ved tidligere flommer, så er det en ny feil.

Nå fungerer det å pumpe vannet videre, så da ser utbedringen av bekken under Bispeveien ved Valle å funke. – Men dette er noe vi må få undersøkt skikkelig, alt dette skal gås grundig gjennom, så vi gjør det vi må gjøre og har bedre planer.

Det forteller Frode Hestnes. – Uansett: Det er trist at det skjer, veldig trist for næringslivet, sier den fungerende kommunedirektøren.

Liv og helse

– Samtidig er det godt å se at bygda trår te’, sier Frode Hestnes til ReAvisa. Han viser til bønder med utstyr, her er det mange med traktor og gjødselpumper, for eksempel.

Det ble tatt grep etter storflommen i 2015, men om det er nok eller ikke – eller om det er en helt annen årsak til denne flommen – det må vi komme tilbake til, forteller ordfører og fungerende kommunedirektør.

– Dette er enorme nedbørsmengder og vi kan ikke si noe sikkert nå. Vårt hovedfokus er å sikre liv og helse og de kommunale tjenestene, det er det viktigste, forteller ordfører-Frank.

Ikke over

– Men klart, det er viktig for kommunen å bistå det private næringslivet og alle som er berørt av dette. Vi er helt avhengig av god beredskap. Nå har teknisk drift vært i full beredskap i over et døgn, i forkant av uværet i går, og nå i hele dag mens det har stått på.

Ordføreren forteller at det er rutine å gå gjennom slike alvorlige hendelser og utarbeide en rapport for å lære. Det er meldt to nye runder med mye nedbør, med en topp i natt og i morgen på dagen.

– Så vi jobber på med all styrke, lover ordføreren. Han forteller at uværet foreløpig ikke har gått ut over liv og helse, men oppfordrer folk om å fortsatt passe på seg sjøl og hverandre.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.