Varsler fartskontroller her: – For mye tullete kjøring

Langs veiarbeidene med ny gang- og sykkelvei langs Bispeveien er det så lite respekt for nedsatt fartsgrense og lysregulering at det nå varsles flere politikontroller framover.

Det er Freddy Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver i Vestfold fylkeskommune, som tar kontakt med lokalavisa.

– Det er dessverre for mye tullete kjøring. For høy fart og dårlig oppførsel er noe vi ser daglig.

Høy fart og lite respekt

Det fortelles fra folka som jobber her, og entreprenørene er bekymra for sikkerheten. Og det bekreftes av byggeleder på prosjektet, Kathrine N. Lislebø.

Det er for høy fart. Det er biler som foretar forbikjøringer i 50-sona. Det er flere som viser null respekt for rødt lys.

– Til og med forbikjøring med tilhenger, forteller prosjektleder Kathrine.

Føler seg utrygge på jobb

– Vi må tenke på de som jobber her. De føler seg utrygge, forteller de til ReAvisa. Derfor har Vestfold fylkeskommune tatt kontakt med Politiet i Sør-Øst, som forteller at de tar dette på alvor.

– Vi har en god dialog med politiet som kommer til å avholde kontroller her, forteller prosjektleder Kathrine N. Lislebø. Det vil si Bispeveien fra Linnestad til Ås, der det bygges ny gang- og sykkelvei.

Her er det fort gjort å bli fattigere eller miste førerkortet i 50-sone, sjekk bare her:

Dette gjelder for 50-sone (fra og med 1.1. 2026):

51 – 55 km/t – 1.250 kroner i bot

56 – 60 km/t – 3.350 kroner i bot

61 – 65 km/t – 5.950 kroner i bot

66 – 70 km/t – 8.650 kroner i bot

71 – 75 km/t – 13.450 kroner i bot

76 – 91 km/t – førerkortbeslag og bot

92 – 95 km/t – førerkortbeslag, bot og samfunnsstraff

96 km/t og oppover – førerkortbeslag, bot og fengselsstraff

