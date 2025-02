Leserinnlegg: Jeg er stolt av bygda mi

Men jeg er ikke nødvendigvis stolt av kommunen jeg bor i, skriver en engasjert reing.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Da kommunesammenslåing var på agendaen, var jeg på folkemøte på Vonheim i Fon. Daværende ordfører i Tønsberg kommune sa med stolthet:

«Dere blir hele Tønsberg grønnsakshage». Etter som årene har gått har den nye kommunen glemt å gjødsle grønnsakshagen sin.

Lett å lage mørk humor

Trusler om nedleggelser, manglende ungdomshus, besparelser og dårlig økonomi er bare noen ting som fyller bekymringstanken her ute i distriktet. For det er jo ingen hemmelighet at det er som regel oss det går utover.

På fritida spiller jeg revy, lokal-revy, som ofte harselerer med lokale nyheter, plassen vi bor, artige figurer og lokalpolitikk.

Tønsberg kommune leverer de gode poengene våre på sølvfat.

– Heia Re!

Bygda mi er kjent for å stå på for hverandre, ungene våre og det vi tror på. Det har vi bevist de siste månedene. Vi er sta og løsningsorienterte, vi kjemper med alt vi har.

Vi er ikke redde for å heve stemmen og stå sammen når det gjelder. Det samholdet skal du leite lenge etter.

Vi er distrikts-Norge på sitt beste! Heia Re!

Hilsen Anniken Thuve Ivarsson.

