Leder: Tilliten må ha fått seg en trøkk

– Vi må nesten bare stole på det administrasjonen sier, var svaret på det første ReAvisa-spørsmålet til våre folkevalgte som gikk for nedleggelse av Fon barnehage. Den tilliten må ha fått seg en trøkk.

Posisjonen ved Høyre, FrP, KrF og Venstre hadde bestemt seg, de inviterte ReAvisa med til Solerød skole, og der de fortalte at skolen skulle beholdes og Fon barnehage skulle legges ned. De hadde dermed sikra et flertall for dette, uavhengig av protester fra mindretallet:

Opposisjonen ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt og INP var uenig i varierende grad, men felles for dem alle var at de ikke ville legge ned verken skole eller barnehage nå, med litt forskjellige varianter av å beholde Fon barnehage.

Mye tull med tall

I Undrumsdal var det jubel, for sjette gang ble skolen redda fra nedleggelse. I Fon var det sjokk over at barnehagen for første gang var foreslått nedlagt, og det var mye foreldrene i Fon stussa på. De fikk kjapt selskap av foreldrene i Brekkeåsen, barnehagen Fon-barna skulle overføres til.

Argumentene for å beholde barnehagen ble bare bedre og bedre, etter hvert som innsparingspotensialet så ut til å bli mindre og mindre.

For det har vært mye tull med tall i denne saken: Antall barn, areal, få barn eller full barnehage – og anslaget for innsparing.

Barnehage med skytebane

Usikkerheten har vært stor og spørsmålene mange. Leserinnleggene i ReAvisa, også. Det mest merkelige av alt er det latterlig høye tallet for driftsutgifter på barnehagebygget delt på antall barn, som har liggi i saken helt siden den gikk ut på høring på tampen av fjoråret.

Der var hele bygget regna inn, med feil sjablongtall. Fire ganger så store utgifter som andre barnehager i Tønsberg kommune. VG slo det opp: Det er få barnehager med egen skytebane, for eksempel – men det har de i Fon.

Foreldrene sa i en ReAvisa-sak at de stussa på at ingen hadde stussa på disse tallene, som var blåst ut av alle proporsjoner.

Merkelig seine med svar

Men det stemmer ikke helt at ingen reagerte på det: Vi veit at hvert fall Roar Lefsaker (MDG) fra Undrumsdal stilte spørsmål rundt dette – uten å få svar fra administrasjonen.

Holt-bonden nevnte for FAU at han kom til å spørre om dette, og han nevnte for ReAvisa at det tok tid å få svar. Ett av flere spørsmål som hang i løse lufta.

I prat med ReAvisa vil ikke den våkne kommunestyrerepresentanten spekulere i om svaret ble trenert. Men han syntes det var merkelig at det skulle ta så tid.

Avlyste infomøte

Fra lokalavisa sin side er alle de ubesvarte spørsmålene og ikke minst det avlyste infomøtet mest urovekkende. At en endelig avklaring på det kanskje viktigste spørsmålet kommer først helga før det avgjørende kommunestyremøtet, det er da enda noe.

Det kunne nesten virke som om det ikke hasta noe særlig å få retta opp i denne åpenbare feilen som lå i saken. Men til slutt skjedde det:

Anslaget for innsparing var nesten en halv million kroner for høyt, og sunn fornuft tilsier vel at det fortsatt kan være for høyt?

Bedre beslutningsgrunnlag

Da er det kanskje som bygdefolket sa helt fra start: Vinninga kan så absolutt gå opp i spinninga. Det er ikke stort å spare på å legge ned. Hvis alle som vil ha plass får plass, så blir det flere barn der, også. FAU-lederen mener tida jobber til Fon barnehages fordel.

Og nå ser det ut som våre folkevalgte hører på folket, samtidig som de ber administrasjonen ta en ny runde og kvalitetssikre informasjonen som danner beslutningsgrunnlaget.

Posisjonen med Høyre, FrP, KrF og Venstre snur og legger ikke ned barnehagen til sommeren, likevel. En ny vurdering skal tas til høsten.

Lovnader fra administrasjonen

Det er målt opp areal ute og inne i Brekkeåsen, det er blitt diskutert hvor full en barnehage er før den er for full. Til og med Fon barnehage, der det er for få barn, har vært full. Foreldre som ville ha barna sine der har fått avslag.

Forskjellige anslag har vært mange og bekymringene enda flere. Et viktig premiss for posisjonen før de gikk for nedleggelse, var at alle Fon-barna kunne flyttes i samla flokk til Brekkeåsen.

Det hadde de blitt lova av administrasjonen, sa en samla posisjon ved representanter for Høyre, FrP, KrF og Venstre da de møtte ReAvisa på tampen av januar.

Mer og mer administrativt styrt

Hvordan kan dere være så sikre på det?, lurte lokalavisa på. Igjen: Må stole på administrasjonen. En administrasjon som i en større og sammenslått kommune tar mange beslutninger på egenhånd, flere viktige og prinsipielle saker som burde vært behandla politisk.

Saker som ofte dreier seg om sentralisering. Av tjenester, kontorer, arbeidsplasser og politiske møter. Som flyttes fra Re til Tønsberg. Det meste som var nevnt i den politiske plattformen ryker nå, punkt for punkt.

Og det uten at det er oppe til politisk diskusjon, bare en orientering over bordet. Riktignok med sterke reaksjoner fra deler av det politiske miljøet.

Brått og kontant avvist

Mye av det som ble problematisert i kommunesammenslåingsdebatten, men så avfeid like brått og kontant som foreldrenes spørsmål rundt utregninger og lovnader i barnehage-saken, slår nå til.

Danske studier fra kommunereformen, som de hadde der noen år før oss, viste at det ble mindre demokrati og mer byråkrati.

Administrative avgjørelser erstatter demokratiske prosesser.

Dårligere med lokalkunnskap

Dette ble avfeid i sammenslåingsdebatten, og spørsmål som ble stilt ble kalt både bakstreversk, opprørsk og det som verre var, av det politiske flertallet.

Men så viser det seg i den nye politiske hverdagen at det blir rett og slett for mye å følge med på, det blir større avstander og mindre lokalkunnskap.

Det skulle bare mangle, folkevalgte er folk – ikke supermennesker. Og de har en administrasjon å lene seg på. I stadig større grad, som vi ser.

Eneste rette – på feil grunnlag

Det er ett unntak (kanskje flere, men ReAvisa har bare hørt fra en eneste representant) som var våken og fulgte særs godt med: Da Roar Lefsaker stussa på tallene, ville også han helst stole på administrasjonens opplysninger.

Men det klarte han ikke, og han og opposisjonen begynte å stille spørsmål i saken. Mens posisjonen stolte blindt på opplysningene de var blitt servert:

Å legge ned Fon barnehage var, ifølge flertallet, det eneste rette. På feil grunnlag.

Feil, pynting på sannheten, eller usikkert

De viste til forsikringer om at alle Fon-barn fikk plass i Brekkeåsen. De viste til tallene for innsparing. De viste til at det var for få foreldre som ville ha barna sine i Fon.

Så viser det seg at noe er direkte feil, noe er i beste fall pynting på sannheten, og en del er ganske så usikkert og hvert fall helt umulig å stå der med rak rygg og love.

Også dette med Fon-barn i samla flokk til Brekkeåsen: Ingenting kunne forskutteres før barnehageopptaket 1. mars, fortalte virksomhetsleder for barnehager til ReAvisa for ei ukes tid siden.

Flashback til sammenslåingsdebatten

Flere spørsmål fra lokalavisa i den forbindelse ble avfeid. Hva som ville skje etter nedleggelse, måtte tas etter kommunestyrets vedtak, var det gjentakende svaret.

– Men hva som skal skje med barna etter et vedtak om nedleggelse, det bør vel være vurdert, allerede nå, i forkant av en nedleggelse?, spurte lokalavisa.

Vi fikk et god-dag-mann-økseskaft-svar. Det var som et flashback til kommunesammenslåingsdebatten. Da var det mye av den samme sorten.

Strider mot all sunn fornuft

Det blir feil at vedtak skal fattes først, for så å få all (korrekt) info på bordet først i etterkant: Barnehageopptaket for neste år ville være klart bare dager etter vedtaket skulle fattes i kommunestyret.

Først da ville vi vite om garantiene holdt vann. Og først da ville faktagrunnlaget blitt retta opp først etter vedtaket hadde blitt fattet. Det strider mot all sunn fornuft.

I skrivet fra administrasjonen står det, datert sist helg:

Snur i siste liten

«Kommunedirektøren beklager at feilen knyttet til Fon, som har ligget i saken fra høringsbrevet ble utarbeidet gjennom hele høringsprosessen, ikke har blitt oppdaget og korrigert tidligere».

En beklagelse som er på sin plass, og en avklaring av tall-tull som det var på høy tid å komme ut med.

Bare fire dager før framtida til Fon barnehage skulle avgjøres i kommunestyremøtet.

Står fortsatt på kuttlista

– I saken bes kommunedirektøren om å gjennomgå faktagrunnlaget rundt nedlegging av Fon barnehage på nytt, se på faktisk innsparingspotensial ved en nedleggelse, avklaring rundt eierskap, og en vurdering av mulig etterbruk for eiendommen til Fon barnehage, sa Jill Eirin Undem (H) til ReAvisa tidligere i dag.

Saken sendes tilbake til administrasjonen. Fortsatt føler foreldre at det er flere ubesvarte spørsmål angående antall plasser og barn og søsken og areal og mye mer.

Og barnehagen står fortsatt på kuttlista.

Trengs mer enn noen gang

Så FAU-leder i Fon barnehage, Isabelle Hermansen Fon, har helt rett når hun sier til ReAvisa at kampen for Fon barnehage fortsetter.

Det gjør den, så absolutt. Det er bare å heie fram samholdet og engasjementet på bygda. Det er vi heldige å ha, her i Re. Og det trengs mer enn noen gang nå.

Gode avgjørelser kan fattes når de er basert på et godt faktagrunnlag. Alle og enhver bør takke alle de som har stått på i denne saken – for å kreve akkurat det.

