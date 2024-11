Foreldrene ber bygda slår ring rundt barnehagen: – Dette er mye mer enn «bare en barnehage»

– Barnehagen er det siste vi har her i Fon. Mister vi den, mister vi et samlingspunkt – dette er mye mer enn «bare en barnehage». Og det betyr noe for flere enn oss med barn her.

En nedleggelse av Fon barnehage vil ikke bare få negative følger for barn og foreldre i Fon, mener foreldrene som hadde samla seg til et hastemøte i barnehagen i kveld – dagen etter at en nedleggelse ble satt fram som ett av flere innsparingsforslag i Tønsberg kommune.

– Det vil ha mye å si for Fon, men også hele Re, mener en forelder som tar ordet. Han liker dårlig at det går mot færre barnehager med flere barn. At Fon barnehage er liten, er en fordel.

– Må tenke på barnas beste

Det var FAU som hadde kalt inn til møte torsdag 14. november 2024, der det ble stilt spørsmål ved anslaget til innsparing. Den er anslått til rundt tre millioner kroner i året, og skulle det stemme er det likevel en relativt sett liten innsparing i forhold til et kommunebudsjett på over fire milliarder kroner.

Foreldrene i Fon barnehage er klare for å få fram alle gode argumenter for å beholde barnehagen. Jenny Heum (24), som har ett barn i barnehagen og ett til som snart skal starte her, mener hensynet til barna taler sin tydelige sak:

– Det er til barnas beste å beholde barnehagen, det er det aller viktigste å få fram. Det samholdet ved å bo her, å gå i denne lille barnehagen – og den tryggheten det gir.

Fordeles på flere barnehager

– Alternativet er en større barnehage og kanskje at barna fra Fon skal fordeles på flere andre barnehager. Det sier seg sjøl at det ikke er noe vi ønsker, sier Jenny engasjert.

Det er lovfestet at barna skal tas hensyn til, ikke bare økonomi, blir det poengtert. Flere Fon-foreninger er klare til å si sin hjertens mening i høringsrunden som nå er i gang.

Fon ungdomslag har også møte i kveld og skal forfatte et høringssvar. Det blir foreslått å ta kontakt med bondelag og flere foreninger i grenda for å mobilisere. – Det siste døgnet har vi sett hvor mye barnehagen betyr for alle – ikke bare oss familier med barn her.

Små endringer vil gjøre store utslag

– Barnehagen er det siste vi har her i Fon, sier en pappa som viser til at det en gang var skole i det samme bygget – også lagt ned i sin tid. Ikke bare Fon, Re og Tønsberg kommune, men Norge blir berørt av det som nå skjer:

– Jeg kan ikke skjønne at det legges ned barnehager, samtidig som vi skal få flere barn. Det henger ikke sammen, det står i sterk kontrast til hverandre. Det henger ikke på greip, mener en mamma.

Prognosene for antall barnehagebarn i grenda ble også problematisert. Små endringer vil gjøre store utslag i en liten barnehage. Og får Fon barnehage bestå, vil flere flytte hit.

Peker på mulige innsparinger

I et skriv til foresatte og innbyggere i Tønsberg kommune, offentliggjort i går onsdag 13. november 2024, kom det fram at Tønsberg kommune vurderer muligheter for endringer i barnehage- og skolestruktur.

– Dette arbeidet er en viktig del av å sikre gode og tilpassede tilbud for alle barn og unge, samtidig som vi ønsker å skape en økonomisk bærekraftig og effektiv tjeneste for framtida, skriver Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring.

To forslag rammer en Re-skole og en Re-barnehage: Fon barnehage kan legges ned med en innsparing på mellom 2,78 og 3,22 millioner kroner. Solerød skole kan legges ned med en innsparing på anslagsvis 5,49 millioner kroner.

Mulighetene møter motbør

Det tok ikke lang tid før mulighetsstudien møtte motbør her i Re. Det er nå mulig å gi tilbakemelding på de vurderte endringene, høringsfrist er 6. januar 2025, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider, der finnes mer informasjon om høring og hvordan man kan sende inn høringssvar.

Hele høringsnotatet kan du også lese på Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke). Administrasjonens forslag vil være klart til kommunestyrets møte i februar 2025.

Til slutt er det opp til våre folkevalgte i storkommunen å bestemme hva som skjer med framtidas barnehage- og skolestruktur i Re og resten av Tønsberg kommune.

