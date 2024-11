Stor forskjell i forventa elev-vekst på Tønsberg-skolene – her forventes størst vekst blant skolene i Re

Det kan ligge an til barnehage- og skolenedleggelser, men hvilke veit vi ikke. Prognoser for kommende elevtall kan i så fall få noe å si, sammen med flere andre vurderinger.

Ingen barnehager og skoler er nevnt spesielt i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028, som legges fram i kveld for våre folkevalgte.

Oppvekst og læring skal bidra til “Sunn kommuneøkonomi”: I 2025 skal rammeområdet foreta en kostnadsreduksjon på 20,9 millioner kroner.

Barnehage- og skolestruktur skal behandles på nyåret

«Sak om mulige barnehage- og skolestrukturendringer basert på nye barnetallsprognoser kommer til politisk behandling i første møterekke i februar etter endt høringsperiode», heter det i budsjettforslaget. Høringsperioden vil starte om ei ukes tid, og da vil kommunedirektøren komme med noen forslag for «muilighetsrom».

I tråd med tidligere vedtak i kommunestyret skal skolebudsjettet reduseres med 7,5 millioner kroner og opptrapping fra 0,8 millioner kroner til 2,4 millioner kroner av vedtak om miljøterapeuter i skolen stanses.

SFO reduseres med 4,5 millioner kroner som følge av vedtak om færre plasstyper i SFO.

Stor variasjon i framtidig elevtall

Videre innsparinger kan komme som følge av nedleggelser, og da kan prognosene for elevtall være interessante. «Befolkningsframskrivingene er brukt inn i arbeidet med barnehage- og skolestrukturplanen, kommuneplanens arealdel og framtidas eldreomsorg».

De nye befolkningsframskrivingene viser en moderat vekst i aldersgruppen 6 – 15 år fram mot 2040, men med store variasjoner mellom skolekretsene.

Vear, Træleborg og Røråstoppen er kretsene hvor det forventes høyest vekst, mens Ringshaug og Sandeåsen er kretsene med størst nedgang.

Vekst på Revetal og i Ramnes

Blant Re-skolene forventes det klart størst vekst på Røråstoppen skole. Også ved Ramnes skole forventes det vekst i elevtallet.

Solerød skole, som har vokst mye de siste åra og runda 100 elever, står på stedet hvil – uten forventa vekst eller nedgang i elevtallet.

Størst nedgang i elevtallet, av alle Re-skolene, ventes det på Kirkevoll skole. Men likevel ikke på langt nær like stor som ett par «gamle Tønsberg»-skoler.

Mye som spiller inn

Kommunedirektøren vil komme med sine forslag først om ei ukes tid, får ReAvisa bekrefta fra kommunedirektør Mette Vikan Andersen. – Da vil vi redegjøre for muligheter man ser, før en høringsrunde på sju uker. Mulighetsrommet vil være basert på tall og utfordringer ut ifra et helhetsbilde, forteller Vikan Andersen.

– Er det riktig å forstå det sånn, ut ifra det som står i budsjett og økonomiplan, at elevtall-prognoser vil være viktig i det som blir foreslått?

– Ja, utvikling i elevtall, men også boligbygging og andre faktorer som kan påvirke behovet – det går ikke an å bare si det ene eller det andre. Det er mange hensyn som skal tas. Også nærskole-prinsippet, avstander, transport, og så videre.

Ikke sikkert det blir foreslått nedleggelser

Til ReAvisa, etter kveldens framlegging av budsjett og økonomiplan, vil kommunedirektøren presisere at det ikke nødvendigvis blir foreslått nedleggelser. Det er tidligere vedtatt et mandat, for administrasjonen fra kommunestyret, der det ble åpna for nedleggelser.

– Det er ikke dermed sagt at jeg vil foreslå det, forteller kommunedirektøren til ReAvisa. Forslaget med «mulighetsrommet» skal legges ut på høring etter presentasjon om ei ukes tid.

Det er våre folkevalgte som bestemmer til sjuende og sist. Det blir i den første møterekka i det nye året, i februar 2025.

Ungdomshus på Revetal

Etter vedtaket tidligere i år om å droppe å bygge nytt ungdomshus på Revetal står det følgende om ungdomshuset: «Kommunedirektøren skal vurdere alternativ plassering av ungdomshus på Revetal og vil komme tilbake med egen sak i 2025».

«I kommunedirektørens budsjettforslag er derfor bygging av nytt ungdomshus tatt ut i handlingsprogram 2025 – 2028. I investeringsoversikten vises netto 19 millioner kroner i investering på dette prosjektet i 2025».

«Dette er bevilgning fra tidligere år som er forskjøvet til 2025 i perioderapporten og som vil kunne benyttes til en eventuell fremtidig investering».

Kveldens framlegging av budsjett og økonomiplan kan du se på Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke). Møtet er nå avslutta og kan etter hvert ses i opptak.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.