Re-familien må ut med godt over 10.000 kroner mer hvis SFO-plassen skal beholdes: – Det er helt vanvittig

– En ting er penga, enda verre er det at det skal bli så forbanna vanskelig for barnefamilier.

På Holtung i Fon bor familien på fire med Rita Sanner Hansen (41), Kristoffer Gutu Holt (41) og barna Håkon (10) og Elise (6). 5. klassingen Håkon er ferdig med SFO, mens 1. klassingen Elise har akkurat starta på SFO. Men hun risikerer å slutte like kjapt som hun starta.

– Vi har bare hatt bruk for SFO ett par-tre dager i uka på morgenen, og vi har betalt rett over 500 kroner pluss mat for morgen-SFO. Nå får vi valget mellom full plass eller ingen plass, det vil si over 1.000 kroner mer hver måned, godt over 10.000 kroner mer i året.

Dyrt og dårlig

– Det er jo helt utrolig at det går an, mener pappa Kristoffer. Overgangen er brutal fra sånn som det har vært til sånn som det skal bli: – Fra fantastisk lettvint, til helt firkanta.

– Enda en fantastisk følge av å bli en del av Tønsberg kommune, sier foningen ironisk. – I Re var det om å gjøre å være på tilbudssida og gjøre det attraktivt for barnefamilier, og det funka.

– Nå virker det som om det er om å gjøre å stikke mest mulig kjepper i hjula og lage det dyrt og dårlig.

Hjelp fra familien

Kristoffer frykter for SFO-tilbudet, nå som mange vil velge det bort – da blir det vanskelig for kommunen å dimensjonere tilbudet. – Det er vel noe som heter å spare seg til fant?

På SFO liker Elise å leke etter de har spist, og hun liker å leke både inne og ute, forteller hun. – Men jeg er jo nesten ikke på SFO, da.

De to – tre dagene i uka familien trenger SFO-plassen må de få hjelp til å løse fra familie framover.

Slutt på morgen-SFO

– Langt ifra alle er så heldige som vi er, med besteforeldre som kan komme og hjelpe oss. Farmor på Barkåker og mormor i Stokke, begge har sagt de kan komme de dagene det trengs.

Så det ender med at det er slutt på SFO på morgenen for 6-åringen. Det synes hun er kjedelig. Godt over 10.000 kroner mer i året kan ikke forsvares for ett par-tre morgener i uka, mener pappa Kristoffer.

Gratis kjernetid etter skoletid vil de nok benytte seg av nå og da. Det er ingen gratis kjernetid før skolestart, bare etter skoleslutt.

Stor frustrasjon

Fon-familien kjenner mange barnefamilier som må gå fra en mindre plass til en rimelig penge til full plass til full pris, flere familier har ikke noe valg. – Den frustrasjonen som sprer seg nå, det er ikke bra.

– Re kommune la til rette for alle foreldre, sånn at alle fikk en best mulig løsning for sin familie. Den tida er forbi, det ser vi jo helt tydelig, sier Kristoffer og rister på hue.

Fon-familien har i dag en SFO-plass på morgenen fem dager i uka, sjøl om de bare har hatt bruk for den to – tre dager, for 563 kroner i måneden. Full plass koster i dag 1.605 kroner. Differansen er 1.042 kroner i måneden, det blir 10.420 kroner i året.

En rasering av SFO

Kommunestyret vedtok 14. oktober 2024 endringer i kommunens SFO-tilbud, og fra nyttår vil antallet plasstyper bli redusert for elever på 1.-3. trinn, og det blir ikke lenger mulig å kjøpe enkeltdager. Det blir det heller ikke for 4. klassinger. Les mer om det her.

Mindretallet ved blant annet Daniel Ims (AP) har reagert kraftig på vedtaket. Han mener noen familier vil kunne få opptil 20.000 kroner i økte SFO-utgifter i forhold til i dag.

«En rasering av SFO-tilbudet», skriver han i et leserinnlegg i ReAvisa.

