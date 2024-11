Kommunedirektøren: – Et budsjett for ei krevende tid

– Vi har en stor omstillingsjobb foran oss, og vi må ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi for framtida, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen. Nå presenterer hun forslaget til budsjett for 2025 og handlingsprogram for 2025-2028.

Høyere rentekostnader, lavere skatteinntekter og større behov for kommunale tjenester har skapt økonomiske utfordringer for kommunen. Nå presenterer kommunedirektør Mette Vikan Andersen planen som skal fjerne minustallene fra regnskapene og erstatte dem med positive tall i løpet av kommende fireårsperiode.

– Hele kommune-Norge opplever at det er krevende tider, og det gjelder også for oss i Tønsberg. Vi opplevde en svikt i skatteinntektene i 2023, og i 2024 ser vi ut til å gå med et underskudd på 130 millioner kroner.

Skal redusere med nærmere 300 millioner

– Vi har fondsmidler som gjør oss i stand til å håndtere det, men det sier seg sjøl at vi ikke fortsette på samme måte uten å ta grep, sier kommunedirektøren i ei pressemelding til ReAvisa i forbindelse med at hun i kveld, mandag 4. november 2024, presenterer forslaget til budsjett og handlingsprogram for kommunestyret.

Tidlig i 2024 ble det klart at skatteinntektene ville bli lavere enn forutsatt. Allerede i februar ble det igangsatt et omstillings- og effektiviseringsprosjekt som har fått navnet «Sunn kommuneøkonomi».

– Prosjektet skal identifisere mulige innsparings- og effektiviseringstiltak i kommunen, og målet er å redusere kostnadene med nærmere 300 millioner kroner i løpet av fire år, sier Vikan Andersen.

Skjermer barnehagesektoren

Arbeidet med «Sunn kommuneøkonomi» har allerede ført til flere konkrete forslag som har vært til politisk behandling gjennom året. Kommunestyret har sagt ja til noe, men vendt tommelen ned til andre forslag.

– Disse vedtakene følges opp i budsjettet og handlingsprogrammet. Vi er allerede i gang med å redusere dekningsgraden for heldøgns pleie- og omsorgsplasser, og fra nyttår blir det endringer i SFO-tilbudet.

– Samtidig legger vi til grunn at politikerne ønsket å skjerme barnehagesektoren for kostnadsreduksjoner.

Mer forebyggende arbeid

Kommunedirektøren mener det er behov for å få mer ut av hver krone for å kunne tilby innbyggerne gode, effektive tjenester i framtida. «Tønsbergtrappa» er et nytt verktøy som skal bidra til nettopp dette.

– I «Tønsbergtrappa» er alle kommunens tjenester fordelt på 12 ulike trinn. På de laveste trinnene ligger universelle tiltak, forebyggende arbeid og lavterskeltilbud, mens de øverste trinnene består av tjenester som både er dyrere å drifte og mer inngripende i innbyggernes hverdag.

– Målet er å dreie ressursbruken mer i retning av forebyggende arbeid og tidlig innsats, og å kunne løse flere oppgaver på de lavere trinnene i trappa, sier hun.

– Vil ta tid

Sjøl om kommunedirektøren har tro på at kommunen kan gå i overskudd i 2028, vil hun trenge tid på å snu skuta. – Det tar tid å få til en omfattende omstilling i en så stor organisasjon som Tønsberg kommune, og vi har behov for å benytte 2025 til dette arbeidet.

– Derfor legges det opp til å benytte ytterligere 72 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond neste år, før kommunene igjen kan avsette midler til fondet fra 2026.

I en pressekonferanse 1. november varsla regjeringa at det i salderingen av statsbudsjettet vil legges inn et ekstra tilskudd til kommuner og fylkeskommuner fra og med inneværende år. For Tønsberg vil tilskuddet utgjøre 45,8 millioner kroner.

Må ha sparepenger

– Dette gjør det mulig for oss å komme raskere i balanse enn vi ellers ville gjort, men det fjerner ikke behovet for å ta grep om måten vi drifter kommunen på, sier Vikan Andersen.

Ved utgangen av 2024 vil ha et disposisjonsfond på rundt 542 millioner kroner. Ved utgangen av 2028 legges opp til at fondet skal utgjøre rundt 11 prosent av kommunens driftsbudsjett.

Sjøl om kommunen skal gjennom en omstilling og kutte kostnader, finner kommunedirektøren rom for både investeringer og enkelte satsinger.

Satsinger og investeringer

– I 2025 foreslår vi blant annet å styrke budsjettene til helsesektoren med 25 millioner kroner, og det er nødvendig fordi vi blir flere eldre i kommunen vår. Pengene skal i hovedsak gå til å styrke de lavere trinnene i «Tønsbergtrappa», og brukes til utvidet åpningstid på aktivitetshusene, transporttjenester og flere dagsenterplasser.

I budsjettet ligger det også penger til å følge opp tidligere vedtatte satsinger innenfor kultur, frivillighet, samfunn- og næringsutvikling. Kommunedirektøren legger opp til investeringer for rundt 4 milliarder kroner de fire neste årene.

– De største investeringer er bygging av omsorgsboliger på Træleborg og Olsrød, samt ny ungdomsskole på Vear og utvidelsen av Barkåker idrettshall. I tillegg investeres det for rundt 1 milliard kroner innen vann og avløp.

Krevende omstillingsarbeid

Sjøl om kommunestyret tidligere har vedtatt en omfattende plan for ombygging av utvidelse av skoler og barnehager, finner hun det ikke forsvarlig å legge flere byggeprosjekter inn i investeringsplanen.

– Investeringene finansieres i hovedsak med lån og vil bidra at kommunens finanskostnader økes ytterligere. Skulle vi fulgt opp alle planene, ville vi fått finanskostnader på et nivå som etter min vurdering ikke ville vært forsvarlig.

Kommunedirektøren legger ikke skjul på at det blir krevende tider i kommunen framover, og at omstillingsarbeidet vil merkes – både for ansatte og innbyggere.

Umulig at det ikke vil merkes

– Det er ikke mulig å redusere kostnadene med nesten 300 millioner kroner uten at det merkes. De som jobber i kommunen må være villige til å jobbe på nye måter, og de som mottar tjenester fra oss må kanskje forvente å få hjelp på litt andre måter i framtida.

– Et godt lokalsamfunn utvikler vi i fellesskap. Det betyr at kommunen må samarbeide med innbyggere, frivillighet og næringsliv, og det betyr at de ansatte i kommunen må samarbeide på tvers av tjenester og virksomheter for å finne de gode løsningene sammen.

Kommunestyret skal behandle forslag til budsjett og økonomiplan på sitt møte i desember.

Barnehage- og skolestruktur

Kommunedirektøren forteller til ReAvisa at forslag til eventuelle endringer av barnehage- og skolestruktur skal legges fram om cirka ei uke, før det blir en høringsrunde.

Eventuelle endringer på det feltet kommer opp som en sak for kommunestyret i februar neste år.

Kveldens framlegging av budsjett og økonomiplan kan du se på Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke). Møtet er nå avslutta og kan etter hvert ses i opptak.

