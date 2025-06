Leserinnlegg: Sunn kommuneøkonomi, sjuke skoler?

Tønsberg kommune har lansert et mål om sunn kommuneøkonomi. Det høres ansvarlig ut, fremtidsrettet og fornuftig, men når sunn kommuneøkonomi betyr flate kutt i skolene, må vi tørre å spørre: Sunt for hvem?, skriver Ingrid Granmo og Jon Haraldsen fra Utdanningsforbundet i Tønsberg.

I skolen finnes det ingenting som er flatt. Hver elev er ulik. Hvert behov er forskjellig. Når ressursene reduseres, rammer det elevene – i klasserommet, i skolebiblioteket, i friminuttene og i møtet med trygge voksne.

Hver gang kommunens sparekniv settes i skolenes rammer, svekkes mulighetene for tilpasset opplæring, for delingstimer, for oppfølging av elever med særskilte behov.

Større behov – mindre ressurser

Når én lærer må gjøre jobben to gjorde før, mister noen barn det lille ekstra de trengte. Noen faller bakpå. Noen slutter å rekke opp hånda. Dette er ikke fremtidige scenarioer. Det skjer nå – på skolene i Tønsberg.

Politikerne ønsker seg en mer praktisk skole, og undervisning tilpasset hver enkelt elev. Skolen skal ha fokus på lesing, med styrking av skolebibliotekene, men lærerstillinger forsvinner uten å bli erstattet.

Skolebibliotek må nedprioriteres. Minstenormen for lærertetthet står i fare. Behovene blant elevene blir ikke færre – men ressursene gjør det.

Gir større utfordringer i framtida

Hvordan kan lærere og ledere i tønsbergskolen få til en god skole i praksis, når økonomien fører til én lærer alene med 30 elever? Kan vi forvente at en ansatt tar vare på biblioteket, når det mangler voksne i klasserommet?

Vi forstår at kommunen står i krevende økonomiske tider, men vi nekter å akseptere at kutt i skolen er det «sunne» valget. Å svekke barnas læring, trygghet og mulighet til å lykkes er ikke bærekraftig – det er kortsiktig.

For hvert årsverk som forsvinner i dag, øker utfordringene i morgen.

Invester i barna – fordi det er smart

Derfor sier vi tydelig fra til politikerne i Tønsberg: Skolen tåler ikke flere flate kutt. Når det går ut over lærerstillinger, går det ut over barn, og det finnes ikke lenger noe å kutte uten at det rammer kvaliteten i opplæringen.

En virkelig sunn kommuneøkonomi investerer i barna, fordi det er smart. Fordi det er rett. Og fordi det er der fremtiden bygges.

Sunn kommuneøkonomi kan ikke bety syk skole.

Ingrid Granmo og Jon Haraldsen, Utdanningsforbundet i Tønsberg.

