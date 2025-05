Vil re-etablere Re kommune: – Av mange gode grunner ville Re vært en robust og bærekraftig kommune

Per-Asbjørn Andvik mener innbyggerne i Re hadde vært bedre stilt hvis Re fortsatt var en egen kommune. Er du enig?

Per-Asbjørn Andvik representerer Senterpartiet som vara på Stortinget, tidligere var han lokalpolitiker i Re. Han tar til orde for en Re-etablering av Re kommune, og det skjedde først i et kommentarfelt.

Der skriver den rutinerte politikeren fra Re: «Kanskje tida er inne for å gjenopprette Re??? Vi er gode nok, solide nok og har en fantastisk befolkning som fortjener sin egen kommune som styres nært oss som bor her!!!»

Status fem år etter kommunesammenslåinga

Kort oppsummert starta det med at Karoline Lie (SP) gikk gjennom den politiske plattformen med rødpenn, fem år etter sammenslåinga mellom Re og Tønsberg: Hva står seg og hva ryker av det som ble nedtegna? Hun mener lite har blitt som forespeila, i den nye storkommunen slått sammen av Re og Tønsberg.

Så svarte Tove Øygarden og Jill Eirin Undem (begge Høyre) opp med å forsvare sammenslåinga og langt på vei en del av sentraliseringa som vi nå ser følger av den.

Per-Asbjørn reagerer på bildet som tegnes: At det var helt nødvendig med enda en kommunesammenslåing, og at det nå er totalt uaktuelt å re-etablere Re.

– Ville hatt det bedre som Re kommune?

62-åringen fra Ramnes og Re har representert Senterpartiet i lokalpolitikken i Re i en årrekke, og er nå vararepresentant til Stortinget der han har møtt flere ganger denne perioden.

Han var kritisk til sammenslåingsprosessen og alt som ble lova den gang, og han er ganske overbevist om at Re kunne klart seg fint aleine. Han tror heller ikke at han er aleine om å tenke det.

Per-Asbjørn sier i videoen øverst i denne saken at en re-etablering av Re kommune kunne kommet innbyggerne til gode. – Det er jo innbyggerne kommunen er til for.

Trangere økonomi i Tønsberg kommune

Spesielt alvorlig er det at det økonomiske glansbildet som ble tegna har ikke slått til, mener han. Det viser seg nå, nå som det virker til at man blir tvunget til å sentralisere for å spare penger den nye storkommunen ikke har.

Mer og mer blir flytta fra Re og Revetal og inn til by’n, stikk i strid med det som ble lova. Ting er blitt mer tungrodd. Re er blitt en utkant, viser Per-Asbjørn til.

– Eksemplene er mange på at det ville være mange fordeler med en «passe stor kommune», argumenter som lenge har blitt underkommunisert:

En annerledes og nytenkende kommune

– I en passe stor kommune blir engasjement større, eierskapet større, dugnadsånden og fellesskapet likeså. Vi hadde et godt skyv i Re, en stolthet, og det med god grunn: Vi gjorde ting på vår måte, vi var litt annerledes og nytenkende, og vi fikk til mye som ble lagt merke til.

I sin lange oppramsing med argumenter for et sjølstendig Re, viser Per-Asbjørn til et KS-seminar han var på nylig som møtende vara på Stortinget, der en tidligere finsk forsvarsminister fortalte at det er god beredskap i flere og mindre kommuner.

– Avstanden mellom folk og folkevalgte blir kortere, infoflyten blir bedre, og forståelsen for hvordan samfunnet fungerer blir større – det å ha en reell innvirkning er veldig viktig.

Mindre og mindre politisk engasjement

– Tenk bare alle de som har gått en god skole i lokalpolitikken i Re. Nå gjør vi terskelen høyere, mener Per-Asbjørn. Antall kommunestyre-representanter nedtegna i den politiske plattformen stemmer ikke lenger – antallet er allerede redusert.

Per-Asbjørn mener en kommune med 10.000 innbyggere er mer enn stor nok til å drives godt og forsvarlig. – Og Re måtte være navnet, som før – det er et godt historisk navn.

– Det ble et velrennomert kommune-navn med mye god PR rundt en frivillig sammenslåing av Ramnes og Våle til Re, i motsetning til det som skjer i dag med en rein innlemming av Re i Tønsberg.

– Re hadde flere konkurransefortrinn

– Re ble kjent for å være innovativ og vi gikk våre egne veier, vi fikk til veldig mye bra – og andre kommuner så til Re. Det er mye å hente i å tenke nytt og drive rasjonelt og effektivt og klare å ha noen konkurransefortrinn, slik Re kommune hadde. Vi hadde størst befolkningsvekst i Vestfold, år etter år.

– Vi skal være stolte av Re og det vi fikk te’, mener Per-Asbjørn. Han var i sin tid skeptisk til sammenslåing med Tønsberg. Han likte ikke det han opplevde, da folk gikk fra folkemøter i protest.

– Folk kom ikke til med argumentene sine for ett veldig viktig alternativ: Å beholde Re som en egen kommune. Det ble klubba ned, og det skulle aldri skjedd. Det var ingen god prosess.

– Har lite tru på sentralisering

Ett godt eksempel på hva som skjer ved sentralisering, mener Senterparti-veteranen, er å se på lag og foreninger: – Hvis tre lag har tjue medlemmer på møter, og de tre slår seg sammen – så blir det sjelden seksti på møter i det nye, større laget.

– Min erfaring er at det etter hvert fortsatt kommer tjue stykk, som før – og da har du mista førti engasjerte folk som kan bidra og være med å bestemme, lære og dele av sin kunnskap og sitt engasjement.

Per-Asbjørn mener sentralisering så altfor ofte viser at folk gir opp og blir passive – i motsetning til sånn det var i Re kommune. Der var det et stort engasjement.

– Folket ble overkjørt

Per-Asbjørn mener en re-etablering av Re kommune er fullt mulig, hvis reingene sjøl ønsker det. Re kommune ville blitt robust og sterk, 10.000 innbyggere er tross alt en ganske stor kommune. Det som skjer nå om dagen, det liker han dårlig:

– Jeg blir både provosert og motivert. Det var faktisk et alternativ å fortsette som Re, og det er nå en mulighet til å re-etablere Re. Det er folket som avgjør, sjøl om de ble overkjørt den gang.

Per-Asbjørn viser til folkeavstemninga som fikk nei-flertall, før det politiske flertallet likevel kjørte på mot sammenslåing etter massivt press. Det mangla ikke på advarsler om at Re risikerte å bli overkjørt.

– Tror folk ønsker seg tilbake til Re

– Skal Re gjenoppstå, må engasjementet komme fra grasrota, folk må ønske det. Og jeg tror folk ønsker seg tilbake til Re. Men bommer jeg, så greit. Treffer jeg, så stiller jeg gjerne opp hvis det trengs, sier den tidligere lokalpolitikeren, nå rikspolitiker, til ReAvisa.

Partifelle Karoline Lie (SP), som starta det hele ved å peke på alt som ikke har slått til i den nye storkommunen, sier til ReAvisa at hennes fokus ikke er å splitte opp den nye storkommunen, men å beholde fokus på Re-delen av den nye storkommunen.

Hun frykter enda større trøkk på sentralisering nå som det varsles større og raskere kutt på grunn av den trange kommuneøkonomien i nye Tønsberg. Det antar hun vil lede til flere kuttforslag som rammer Re, noe hun vil protestere i mot.

Tar til orde for en re-etablering av Re kommune:

