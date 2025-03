Kommunen må kutte raskere: – Dessverre ikke mulig å gjennomføre så store kutt uten at det vil merkes

Kommunen brukte mindre penger enn forventa i 2024, men må likevel kutte mer og raskere i 2025.

Det er fordi skatteinntektene fortsetter å synke: – Vi brukte mindre penger enn forventa på å drifte tjenestene våre i 2024, men fikk samtidig vesentlig lavere skatteinntekter, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.

– Kommunen er i en svært krevende situasjon. Vi må tilpasse oss en ny virkelighet med betydelig lavere inntekter enn vi har vært vant til. Derfor må vi nå trappe opp innsparingene.

God kostnadskontroll – sviktende inntekter

Økonomiplanutvalget ble informert om resultatet og den økonomiske situasjonen mandag 3. mars 2025. – Vi opplever at det er god økonomistyring i tjenestene våre, og vi brukte 28 millioner kroner mindre enn budsjettert på driften i fjor, sier kommunedirektøren.

– Det hjelper dessverre lite når inntektene svikter, forteller hun i ei pressemelding fra Tønsberg kommune. De 107 millioner kronene ekstra fra regjeringa ga tilsvarende mer inntekter enn budsjettert.

Men samtidig gikk skatteinntekter generelt ned med nesten 169 millioner kroner. I tillegg ble finansutgiftene i fjor 24 millioner kroner høyere enn budsjettert, og kommunen fikk mindre enn forutsatt i refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester.

Tønsberg kommune må spare enda mer

– Jeg vil berømme ledere og ansatte som har gjort en god jobb med å ha kontroll på økonomien og holde kostnadene nede. De har levert svært godt, men sviktende inntekter setter oss likevel i en svært krevende situasjon, sier kommunedirektøren.

Omstillingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi» er godt i gang, som erstatta «Handlingsrom 2024». Målet er å redusere kommunens kostnader med nesten 300 millioner kroner innen utgangen av 2028.

Den vedtatte økonomiplanen legger opp til at kommunen skal bruke penger fra disposisjonsfondet i 2025 og 2026, før fondet skal tilføres midler igjen i 2027 og 2028.

Enda mindre inntekter og enda større utgifter

– Vi må ta inn over oss at vi kommer til å få lavere skatteinntekter enn budsjettert også i 2025, og derfor er det behov for å stramme ytterligere inn på pengebruken, informerte kommunedirektøren i mandagens møte.

Anslaget er at kommunens skatteinntekter vil bli 45 millioner kroner lavere i år, enn det som var forventa da budsjettet ble vedtatt.

I tillegg vil avdragene øke med 35 millioner kroner.

– Ikke mulig å gjennomføre uten at det vil merkes

– Da er det rett og slett ikke forsvarlig å følge planen om å bruke 72 millioner kroner fra disposisjonsfondet i år. Derfor vil vi nå iverksette en prosess i organisasjonen og ha dialog med politikerne for å se på hvordan vi kan kutte kostnadene ytterligere.

– Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre så store kutt uten at det vil merkes på de tjenestene vi leverer til innbyggerne, sier kommunedirektør Vikan Andersen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.