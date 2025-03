Her holder Aleksander sitt 13. foredrag – mot alle odds

Aleksander trosser all sin frykt og alle sine diagnoser. For å vise at det går an.

– Klarer jeg det, så klarer alle det, er Aleksander Holtan (32) sitt mantra. ReAvisa skreiv om han i fjor, du kan lese den gripende historien hans i denne papiravisa.

Den gang drømte Aleksander om flere oppdrag som foredragsholder, for å snakke om sine erfaringer som kan hjelpe andre. Og siden saken sto på trykk i lokalavisa, har det blitt mange foredrag.

Store nedturer og oppturer

ReAvisa ble med på hans 13. foredrag, der tilhørerne blir tatt med inn i en historie med store nedturer og oppturer. Tilhørerne gråter og ler. – Siden vi snakka sist, så har dette spredd seg veldig, forteller Aleksander til ReAvisa.

Han er synlig nervøs, rett før foredraget skal starte. Det er også litt av poenget: Vise hva han sliter med, og hvordan han likevel klarer å gjennomføre.

– Jeg står her og skjelver. Jeg står her med angst. Men jeg skal takle det, jeg skal vise dere at jeg takler det, åpner Aleksander.

Har holdt alt inni seg

Foredraget er nyttig for de som sliter sjøl med psykisk uhelse, og for de som vil hjelpe de som sliter – enten det er venner og familie eller hjelpeapparat. Mange ser til suksesshistorien til Aleksander, som har utspilt seg på Revetal arbeid og kompetanse (RAK) her i Re.

Det kan du lese om i denne papiravisa fra i fjor. Nå oppfyller Aleksander drømmen om å snakke med folk om hvor viktig det er å snakke.

Helt fra han var liten har han holdt alt inni seg. Alt han ble redd for, prøvde han å unngå. På den måten har alt blitt bare verre.

Aleksander byr på seg sjøl

Livet har blitt innskrenka mer og mer. Helt fram til han fikk hjelp, og det ble eksponering, åpenhet og kontroll over eget liv som ble greia. Angsten har han slitt med helt siden barnehage-alder.

Aleksander byr på seg sjøl i foredraget på en imponerende måte. Han viser følelser på godt og vondt, han forteller om det verste og det beste i livet sitt. Det er latter og det er gråt.

Skal vi oppsummere i ett råd: Vær ærlig. Med deg sjøl, og de rundt deg.

Vær tro mot deg sjøl

Aleksander sin vei tilbake til samfunnet, fra angst, depresjon, rusbruk og selvmordstanker som førte han helt til kanten av stupet, har vært mulig fordi Aleksander forteller at han gjorde det for seg sjøl. Ikke for noen andre.

Han råder det moderne menneske som har sosiale medier for hånden til enhver tid til mindre sammenlikning med andre, og heller være mer tro mot seg sjøl.

Åpenhet, eksponering, kontroll i eget liv – søke hjelp hvis man ikke klarer å få orden på livet.

Et viktig tema

Gode råd man skjønner viktigheten av ved å høre dette foredraget. Skoleklasser, bedrifter, foreninger, med mer – alle kan ha nytte av å få Aleksander på besøk. Tilbakemeldingene er svært gode.

ReAvisa får lese noen av meldingene han har fått: «Dette ga oss mye mer enn vi hadde drømt om i forkant», forteller en lærer etter gode tilbakemeldinger fra klassen sin.

«Nyttig» og «interessant» er andre tilbakemeldinger, og «viktig tema belyst på en gripende måte». «Hårene reiser seg, magen knyter seg», er en annen tilbakemelding.

Legger ingenting i mellom

– Jeg vil prate mest mulig for flest mulig. Det er også mulig å få det en-til-en, jeg tilpasser dette helt til den eller de jeg skal prate til. Det er bare å ta kontakt, forteller Aleksander. Han treffes på epost aleksander_holtan@hotmail.com.

Skal vi oppsummere hele foredraget med ett ord, så må det være «ekte». Aleksander brenner for å hjelpe andre, med sin historie. Her legges ingenting i mellom.

Og ofte kan vi trenge akkurat det. Både den som sliter, og de rundt – som så gjerne vil hjelpe.

