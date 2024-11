Les juleavisa på nettavisa – desember 2024

Med juleavisa ønsker vi alle våre lesere en riktig så god førjulstid, der det som vanlig skjer mye her i Re. Avisa finner du som vanlig overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa – alt sammen helt gratis.

Alt om jula i Re, med julegrantenning, julemarked, julekonsert og alt annet du kan sette jul- foran, det finner du i denne ReAvisa.

Du kan lese om Oda Jonetta Brenna Joberg (23) som ikke bare er klar for julekonsert i Ramnes kirke, men også The Voice på TV2 på nyåret.

Gripende historie om å kravle seg opp fra bånn i livet

Du kan også lese om Aleksander Holtan (32) som følte seg nærmest gitt opp av NAV, men så snudde alt da han ble en del av Revetal arbeid og kompetanse (RAK). Den gripende historien finner du i papiravisa. Vendepunktet kom da han mislyktes i å ta sitt eget liv.

Re frivilligsentral har hatt sitt aller første møte, og der var det fullt hus og mange gode ideer før det blir oppstart utpå vårparten neste år, les mer om det i desember-avisa.

De lokale 4H-lagene og den lokale golfklubben har hatt henholdsvis plakettfest og årsfest, der medlemmer ble hedra. Det har skjedd veldig mye i det lokale kulturlivet siden sist.

– Hadde bare alle visst hvor moro håndball er

Så over til sporten: Ramnes håndball har lange og stolte tradisjoner, også på herre-sida. Men nå er det bare ett eneste guttelag igjen, og de vil gjerne bli flere spillere – og de vil også at det skal bli flere guttelag her i Re:

– Hadde bare alle visst hvor moro det er, så hadde det blitt flere lag. Vi kjenner noen som er yngre og eldre enn oss som ikke får spilt håndball, fordi de ikke er mange nok til å ha et helt lag.

– Det er kjedelig, for håndball er veldig morsomt, sier gutta lokalavisa har prata med. Derfor hjelper vi gutta med å spre ordet i ReAvisa.

– En ekstraordinær service, over så lang tid

Pluss mye, mye mer – som for eksempel en prat med Tom Strømstad Olsen som reiser fra Klavenes gård til Brår med fersk salat til matutdelinga annahver tirsdag, og har gjort det i to år.

– Veldig viktig bidrag, forteller de frivillige på Matutdelinga om den sunne og kortreiste Vestfoldsalaten i matkassene, – og en ekstraordinær service, over så lang tid.

Pluss mye, mye, mye mer. Avisa finner du her, og du kan lese papiravisa på nettavisa – gratis.

Liker du avisa og vil bidra til spleiselaget bak? ReAvisa-vippsen er 54 02 82.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.