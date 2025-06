Nå er Revetaldagene i gang – etter litt startproblemer

De første barna sto klare for å hoppe på første tilbud og aktivitet – så fortsetter Revetaldagene både fredag og lørdag, når først strømmen kom tilbake.

Hoppeslottet i Revetalparken åpna klokka 12.00 i dag torsdag 26. juni 2025, og det gjør det alle tre dagene med Revetaldager. Det er også skattejakt på Hovs alle tre dagene, gjennnom hele åpningstida. Vinnere trekkes lørdag klokka 17.00.

Alle dager er det stempelkonkurranse, der du kan samle stempel i butikkene og være med i trekning av gavekort på hele 5.000 kroner på Re-torvet. Nå er endelig Revetaldagene 2025 i gang, etter litt startproblemer torsdag formiddag.

Lykkehjul med Revi

Av det som skjer hver enkelt dag, kan det nevnes utemarked fra klokka 12.00 til 16.00 torsdag, det blir lykkehjul for barn fra klokka 12.00 til 14.00 – og da stikker Revi også innom. Vita pynter barna med fargerik hårspray og glitter.

Fredag fortsetter Revetaldagene med matfest med Meny, med smaksprøver og demonstrasjoner, fra klokka 11.00 til 17.00. Det blir også alkoholfrie smaksprøver hos Vinmonopolet fra klokka 12.00.

Hos Stor og Liten har Revi tegneverksted, hele dagen, Revi vil også ta i mot folk ved hovedinngangen til en del faste klokkeslett gjennom fredagen.

Power feirer 40 år

Lørdag blir det blant annet natursti hos Sport1, det skjer mellom klokka 09.00 og 18.00. Det blir også boksigneringer hos Nordli med Jan Robert Henriksen og Myriam H. Bjerkely gjennom Revetaldagene.

Power Revetal skal feire 40 år under Revetaldagene, her vil sjefen sjøl Ole Magnus Bentzen servere kake og kaffe utafor butikken torsdag fra 11 – 12-tida. Les mer om det i denne ReAvisa-saken.

Hele programmet finner du i Re-torvets sosiale medier, Revetaldagene har vært arrangert helt siden 1980-tallet.

Fra bakgrunn til forgrunn

Thea (17) og Thea (15) – dobbelt Thea, der altså – jobber på tivoli i Revetalparken for andre året på rad. Det er en perfekt sommerjobb, ei helg i året – i tillegg til andre jobber og sommerjobber.

– Vi var i bakgrunn på et bilde i ReAvisa i fjor, også, og da gikk det cirka ti sekunder før vi fikk meldinger og ble ringt av folk som så oss, forteller jentene til ReAvisa.

Denne gangen kommer de i forkant av bildet i lokalavisa, for nå har de ingenting å gjøre – det er helt tomt for folk. – Men det er akkurat nå, bare, forsikrer de.

Lønna går til lappen

Det sto barn klare da de åpna tivoli, etter strømbrudd på formiddagen var alt likevel klart til vanlig åpningstid klokka 12.00. Det er folksomt på Revetal, men rolig i Revetalparken: – Det var travelt fra start, men litt mindre nå, men helt sikkert mye å gjøre igjen etterpå.

Lønna fra sommerjobben under Revetaldagene skal gå til lappen for dem begge, for 15-åringen blir det lett-motorsykkel og for 17-åringen blir det billappen som gjelder.

– Pengene kommer godt med, dessuten er det en veldig koselig sommerjobb, forteller Thea-ene – som begge har blitt noen resere på aktivitetene i Revetalparken.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.