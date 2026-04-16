Stenger butikken: – Et lite kapittel går mot slutten

Pluss på bånnlinja gikk til et lite minus, og barneklesbutikken legges ned med opphørssalg i tida framover.

– Etter mye tanker og følelser har vi bestemt oss for å legge ned Stor og Liten. Det har vært en utrolig fin reise, fylt med gode møter, små og store øyeblikk – og ikke minst fantastiske kunder.

– Et lite kapittel går mot slutten, skriver radarparet på barneklesbutikken på Re-torvet. Butikken bytta eier til dagens eier Kristina Danielsen i september 2021. Første oppstart av Stor og Liten var på nyåret i 2019. Før det var det barneklesbutikken Helt perfekt.

Ganske stabil omsetning, dårligere resultat

Omsetninga har vært på godt over 2,5 millioner kroner på det meste, litt ned til noe under 2,5 millioner i siste hele regnskapsår. Men den har liggi ganske stabilt rundt dette tallet i tre år. Resultatet var positivt med et overskudd i 2021 og 2022, men med et lite minus på bånnlinja i 2023 og 2024.

– Vi er så takknemlige for alle som har handla hos oss, heia på oss og vært en del av denne reisen. Det betyr mer enn dere aner, skriver butikken på sine egne sosiale medier.

– Den neste tida vil vi ha opphørssalg i butikken, så ta gjerne turen innom for en siste titt, skriver Kristin og Ina ved Stor og Liten.

