Re motorklubb tester ut delemarked i parkeringshuset

I den ferskeste papiravisa mimra vi tilbake på 15 år med parkeringshus i bygdebyen vår, det sto ferdig på høstparten i 2011. Blant alt parkeringshuset har blitt brukt til – i tillegg til å parkere i – blir det også delemarked med Re motorklubb til helga.

Det er etter inspirasjon fra liknende marked i Sverige, der det i flere år har vært delemarked i parkeringshus. Blant annet et slikt marked i regi av Töcksfors Car Club, der mange nordmenn og reinger har tatt turen til parkeringshuset på kjøpesenteret i Töcksfors.

– Re motorklubb tenkte at det må jo la seg gjøre å få til noe slikt her også. Ikke i samme skala, de har jo 10.000 kvadratmeter, men dette kan jo bli helt supert likevel, forteller Re motorklubb-leder Hans-Petter Tangård.

Gran-familien på tilbudssida

– Vi oppfordrer besøkende til å ta entusiastbilen. Det er mange parkeringsplasser tilgjengelig, så da kan vi jo få til en bilutstilling samtidig. Gran-familien har som alltid vært på tilbudssida og latt oss få bruke begge etasjene i høyden i parkeringshuset på nordsida av Re-torvet.

Det er gratis adgang for publikum, det blir salg av mat og drikke. Salgsplasser av 6 ganger 6 meter koster en hundrelapp og bookes på epost til Hans-Petter i Re motorklubb: tangard@remotorklubb.no.

– Vi vil ha selgere som har ting som er relatert til motorhobby og nostalgien rundt dette. Dette skjer til helga, søndag 19. april 2026, fra klokka 11.00 til 16.00.

Marked også lørdagen til helga

Som varsla tidligere på nyåret i Facebook-gruppa «ReAvisa – oppslagstavla» blir det også bruktmarked lørdag til helga. I år er det ti år siden første marked av dette slaget.

Bruktmarkedet finner sted på Revetal fra klokka 10.00 til 14.00 lørdag 18. april 2026, ute ved Re-torvet ved vaffelbua.

