Se Jeanette motta kommunens kulturpris: – Gull verd

I all hemmelighet sniker et følge seg opp mot stallbygningen, der Jeanette Hegg Duestad ikke skulle ha fått noen mistanker. Men det hadde hun.

Følget består av ordfører, utvalgsleder, noen representanter for kultur i kommunen, noen journalister fra lokalpressen og den ultralokale pressen, og målet med besøket er å overraske vinneren av Tønsberg kommune sin kulturpris.

– Ja, vi har jobba hardt for å holde det her som en overraskelse, forteller utvalgsleder i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse Trygve Børsting. Det er ordfører Frank Pedersen som bryter stillheten – eller viskingen – med et høyt «hallo!».

«Voldsomt til mas, da»

Ordføreren viser til begrunnelsen, der Re-jenta sine prestasjoner på øverste internasjonale nivå over år nevnes, – dette setter Tønsberg og Re på kartet, vi er så utrolig stolte av å ha deg i kommunen som en flott ambassadør for oss og idretten du driver.

– Men også for å ha en innbygger som reiser veien rundt og drar inn medaljer. Dermed har vi gleden av å overrekke kulturprisen til deg, sier ordføreren til en noe overraska Jeanette.

Hun hadde stussa på hvorfor pappa hadde vært så nysgjerrig på hva og hvor hun skulle denne formiddagen, «det var da voldsomt til mas, da», så hun ante ugler i mosen.

God støtte fra hjembygda

Kulturprisen består av blomster, bilde og ikke minst en pengegave på 50.000 kroner. Den kommer godt med i toppidrettssatsingen. – Ja, herregud, det er jo gull verdt. Veldig kult. Dette var jo en hyggelig overraskelse, sier Jeanette.

Hun er glad for kulturprisen fra kommunen og understreker at støtten fra hjembygda fortsatt betyr veldig mye: – Bygda er gull verdt, og det er jo der jeg føler meg ordentlig hjemme.

– Så det er utrolig godt å komme hjem – alltid, forteller Jeanette som takker så mye for støtten – det merkes at hjembygda heier, forteller hun.

