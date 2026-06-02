Fra et lite studio til hele Norge: – Helt sinnssykt

Da Tobias Sten slapp sitt nye album gikk samtlige låter rett inn på topp 50-lista. Bak står en Re-gutt som produsent, nemlig Truls Grytnes fra Revetal. – Ganske surrealistisk, forteller han.

Truls Grytnes (22) har vært produsent og komponist på albumet «Heimakjær» sammen med Zaccaria Rodrigo Massagrande, og beskriver månedene fram mot albumslippet som de mest hektiske i hele sitt liv.

– Det er kjempegøy å se noe man er så stolt over og har lagt ned så mye arbeid i gå så bra. Det at man kan nå ut til hele Norge med låter vi lager i et lite studio, er veldig gøy.

– Hadde ikke sett for meg at det skulle gå så bra

Sjøl om Truls trodde albumet kom til å gjøre det bra, ble han overraska over hvor enorm responsen faktisk ble. – Jeg prøver som regel å ha minst mulig forventninger, men akkurat med Tobias, som har så stort engasjement rundt seg, var jeg ganske sikker på at dette kom til å gå bra.

– Men at det skulle gå så bra hadde jeg ikke sett for meg, forteller Truls til lokalavisa her hjemme. – Det er helt sinnssykt. Ganske surrealistisk.

Da han oppdaga at alle låtene hadde gått inn på topp 50-lista, satt han faktisk i studio med Team Pølsa.

Starta med en Instagram-melding

– Jeg måtte stoppe litt opp for å ta det innover meg. Jeg tror det bare har skjedd noen få ganger før med Karpe, Cezinando og Undergrunn, så det er ganske kult å være en del av det.

Samarbeidet mellom Truls Grytnes og Tobias Sten starta med en enkel melding på Instagram. – Tobias gikk på LIMPI året etter meg, så jeg sendte ham en melding og spurte om han ville ta en session, forteller Truls.

Det tok ikke lange tida før de skjønte at samarbeidet fungerte. – Andre eller tredje session vi hadde, så lagde vi «Eli», så det klikka veldig bra med en gang.

Lange dager i studio

Truls mener Tobias Sten har noe helt spesielt som artist. – Det mest spesielle er at han bare kan dra opp gitaren og synge, og du får gåsehud med en gang. Det føler jeg er det klareste tegnet på at du er en god formidler.

– Han er genuin og holder det helt ærlig. Han veit også hvordan han vil ha ting og er veldig investert i hele prosessen.

Arbeidet med albumet starta allerede i fjor sommer, og mye av innspillingen ble gjort på kort tid.

Lite mat og søvn

– Vi starta på albumet i august 2025, og resten av albumet ble spilt inn i Halden i februar. Da hadde vi ei uke hvor vi spilte inn elleve låter, forteller Truls. Albumet ble spilt inn med fullt band.

– Alt er spilt inn på gamlemåten for å få det så ekte som mulig, forteller Truls, som ikke legger skjul på at perioden var krevende. – Fra februar til april var det nok de mest hektiske månedene i mitt liv.

– Det ble ofte ni – ti timer i studio, før jeg fortsatte å jobbe hjemme på kvelden. Så det ble lite mat og søvn akkurat da.

Hyttetur ble starten på albumet

Ett av de sterkeste minnene fra arbeidet med albumet er en hyttetur til Voss. – Vi dro til hytta til Tobias og satte opp studio der. Det passa veldig godt til musikken hans å være litt ute i naturen. Spesielt én kveld var ekstra fin:

– Jeg husker godt kvelden hvor vi startet på den første versjonen av «Heimakjær». Det var en magisk kveld, minnes Truls i prat med lokalavisa hjemme:

«Heimakjær» er også låta han sjøl er mest stolt av på albumet.

– Folk vil ha noe ekte

– Den ble kjempefin. På den spilte vi også inn live strykere og trompeter, forteller Truls, som også trekker fram samarbeidet med Kurt Nilsen på låta «Sista ordet». – Det var veldig kult å få gjøre den låta sammen med ham.

Truls mener norsk musikk er inne i en spennende periode. Og han er så absolutt med på det, midt i episenteret. – Jeg føler musikken har blitt mye mer ekte det siste året.

– Folk har kanskje gått litt lei boyband-bølgen og vil ha noe mer ekte, antar Re-gutten, som allerede er i gang med mer ny musikk. – Tobias skriver hele tida, så der går det aldri tomt.

Resultat av samarbeid

For Truls betyr suksessen mye, reint personlig. – Det er et mål jeg har drømt om lenge. Jeg føler jeg har oppnådd mange av de drømmene jeg hadde da jeg starta med musikk.

Samtidig understreker han at albumet er et resultat av samarbeid. – Det er så mange flinke folk som bidrar til dette prosjektet.

– Dette er virkelig godt teamwork, understreker han.

Vil gjerne inspirere

Truls håper også suksessen kan inspirere andre unge som drømmer om en framtid innen musikk. – Jeg husker sjøl da jeg gikk på ungdomsskolen og så opp til artistene.

– Nå får jeg faktisk jobbe med noen av Norges største artister. Jeg håper folk kan bli inspirert til å følge drømmene sine, sier Re-gutten som lokalavisa skreiv om første gangen for fire år siden.

– Med hard jobbing tror jeg man kan få til alt.

