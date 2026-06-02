Sommerkonsert med kafe i kveld

VåRa-korets sommerkonsert er en årlig tradisjon, med gratis inngang og åpen kafe.

Stedet er Kulturhuset Elverhøy i Ramnes, tidspunkt er tirsdag 2. juni 2026. Dørene åpner klokka 18.30 og konsertstart er klokka 19.00, informerer Jørn Kjønnerød på vegne av koret.

I tillegg til sommerkonsert er det også mulig å vinne flotte premier på loddsalg. Dirigent er Inga Kjæraas Evensen og pianist er Truls Gran.

– Alle er velkommen, i alle aldre, som skrevet også i papiravisa.

