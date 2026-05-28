– Vi starter med Åpen scene hver siste fredag i måneden. Her håper vi det kommer mange, enten man vil stå på scenen eller være med i publikum.

– Åpen scene der alle som vil kan bidra med det de vil. Frivillige hjelper til i kaféen som holder åpent. Dette er et samarbeid mellom Frivilligsentralen og Treffpunktet, forteller Rina Winnem-Tønder og Linda Kvam til ReAvisa.

– Dette vil finne sted på Brårsenteret, og første gang blir i morgen fredag 29. mai 2026 fra klokka 12.00 til 14.00. Neste gang blir fredag 26. juni 2026.

Her kan du dele dikt, musikk, med mer. Ta kontakt med Linda på telefon 468 31 090 eller Rina på telefon 478 79 688 ved spørsmål.

