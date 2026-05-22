Dato: av

Timian (16) raskest fra første meter: – Jeg er egentlig overraska, men planen var jo å være med i toppen

RALLYCROSS-NM: Fra og med i år kjører Timian Johan Trevland Hansen (16) rallycross og er med i toppen av NM fra første start. Rallycross har hele veien vært den store drømmen og det store målet for Re-gutten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det begynte med motocross på Ødegården, Re motorsport. Så ble det crosskart og bilcross for NMK Tønsberg. Nå herjer Timian i toppen av rallycross-NM, fra første start i ny bil og ny klasse.

Her finner du ReAvisa-arkivet – les papiravisa gratis.

Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn.

16-årige Timian har markert seg i norgestoppen fra første meter, skriver motorsportavisa Parcferme.no (ekstern lenke): Han starta sesongen med å kjøre fra NM-favoritten i sin gamle bil.

Foran denne sesongen kjøpte nemlig Timian Johan Trevland Hansen (16) fra Revetal en gammel rallycrossbil som de fleste tenkte er noe utdatert, men det motbeviste Re-gutten med å veie opp for det bilen eventuelt mangler med fantastisk kjøring:

Rallycross-debut som blir lagt merke til

FOKUSERT: Tross sine 16 år er Timian allerede en rutinert motorsportutøver. Her klar for sin NM-debut i rallycross på Hell i Nord-Trøndelag. Foto: Simen Næss Hagen, Parcferme.no.

Det første Timian gjorde i sin NM-debut i rallycross var å vinne tidskvalifiseringa på Hell i Nord-Trøndelag. Det var for to helger siden, denne helga fortsetter Norgesmesterskapet på Fuglehaugen i Gol.

I første NM-runde la 16-åringen, som er klart yngst i klassen, ikkeno’ i mellom: Han vant ikke bare tidskvalifiseringa, men fulgte også opp med omgangsseiere.

I A-finalen stilte han i første rekke, men fikk et drivakselbrudd som gjorde det umulig å henge med der. Likevel en rallycross-debut som blir lagt merke til.

Med i toppen fra første meter

NY OPPLEVELSE: Timian forteller om en fantastisk opplevelse, både med sjølve løpet, men også ramma rundt løpet. Rallycross har hele veien vært den store drømmen og det store målet. Timian her i bil nummer to fra venstre. Foto: Simen Næss Hagen, Parcferme.no.

«Første rad i A-finale er slettes ingen dårlig start på rallycrosskarrieren for Timian T. Hansen. Side om side med Sindre Haug, som kjørte hans bil i fjor, som er årets store gullkandidat – og som til slutt vant A-finalen», skriver Parcferme.no.

Det første ReAvisa skreiv om Timian, var fra da han kjørte klubbløpet til Re motorsport på Ødegården. Det starta med motocross her hjemme  i Re, fortsatte med crosskart, så bilcross, og nå rallycross.

«Nå har han bevist fra første meter at han er å regne med i toppen i supernasjonal klasse 1 denne sesongen», skriver Parcferme.no (ekstern lenke).

– Egentlig litt overraska

EN FRYKTA KONKURRENT: Timian satte seg i respekt allerede fra første tidskvalifisering, der han satte bestetid. Re-gutten er klart yngst i klassen med sine 16 år. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Hvor overraska er du over ditt eget tempo?, spør Parcferme.no det unge stjerneskuddet som tok årets NM-sesongstart med storm.

– Jeg er egentlig overraska, men planen var jo å være med i toppen. Så det var å gjøre det beste jeg kunne, forteller 16-åringen.

Årets andre NM-runde kjøres denne helga 23. og 24. mai 2026 på Fuglehaugen, Gol – med Re-gutten til start.

RE MOTORSPORT: Klubbløpet i 2018, der Audun Hegg (14) fra Revetal, Timian Hansen (9) fra Revetal, Benjamin Breyholtz (13) fra Skjeggestadåsen, og Hans Andre Holtung (13) fra Fon kjempa om klubbmesterskapet i motocross. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

TIL TOPP I SVERIGE: Timian Johan Trevland Hansen (13) tok førsteplassen i en svensk SM-runde i crosskart i 2022. Foto: Anders Ekstrøm.

PLUKKA UT: Timian Johan Trevland Hansen (13) fra Revetal lader opp til å kjøre crosskart på Oslo motorshow 2022, der han ble som en av få plukka ut til å få lov til å kjøre en showkonkurranse. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

STOR SEIER: Timian Johan Trevland Hansen (15) fra Revetal satsa alt i A-finalen og tok en deilig totalseier i juniorklassen under ett av sommerens største bilcrossløp, Smådølfestivalen 2024. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

RALLYCROSS-NM: Fra og med i år kjører Timian rallycross og er med i toppen av NM fra første start. Rallycross har hele veien vært den store drømmen og det store målet for den raske Re-gutten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les mer om lokalsporten i Re.

LOKALT LESESTOFF: ReAvisa har spesielt fokus på innlands-Vestfold og dekker primært gamle Re kommune med sogna Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og bygdebyen Revetal. Dette er forsida på den ferskeste avisa som nå er nå klar for å leses, enten med avisa i handa eller her på skjermen. Faksimile: ReAvisa mai 2026.

En liten oppfordring til alle som liker lokalavisa:

Støtt jobben som gjøres – folkefinansiering er en viktig del av grunnlaget for å drive ReAvisa videre.
Du kan støtte via vipps eller vår bankkonto, merk innbetaling med «folkefinansiering».

Vippsen vår er 54 02 82, kontonummer er 1506.09.87979.

Her leser du papiravisa på nettavisa – ReAvisa mai 2026.

Les papiravisa på nettavisa – gratis.

Sjekk hvor du finner ReAvisa.