Timian (16) raskest fra første meter: – Jeg er egentlig overraska, men planen var jo å være med i toppen

Det begynte med motocross på Ødegården, Re motorsport. Så ble det crosskart og bilcross for NMK Tønsberg. Nå herjer Timian i toppen av rallycross-NM, fra første start i ny bil og ny klasse.

16-årige Timian har markert seg i norgestoppen fra første meter, skriver motorsportavisa Parcferme.no (ekstern lenke): Han starta sesongen med å kjøre fra NM-favoritten i sin gamle bil.

Foran denne sesongen kjøpte nemlig Timian Johan Trevland Hansen (16) fra Revetal en gammel rallycrossbil som de fleste tenkte er noe utdatert, men det motbeviste Re-gutten med å veie opp for det bilen eventuelt mangler med fantastisk kjøring:

Rallycross-debut som blir lagt merke til

Det første Timian gjorde i sin NM-debut i rallycross var å vinne tidskvalifiseringa på Hell i Nord-Trøndelag. Det var for to helger siden, denne helga fortsetter Norgesmesterskapet på Fuglehaugen i Gol.

I første NM-runde la 16-åringen, som er klart yngst i klassen, ikkeno’ i mellom: Han vant ikke bare tidskvalifiseringa, men fulgte også opp med omgangsseiere.

I A-finalen stilte han i første rekke, men fikk et drivakselbrudd som gjorde det umulig å henge med der. Likevel en rallycross-debut som blir lagt merke til.

Med i toppen fra første meter

«Første rad i A-finale er slettes ingen dårlig start på rallycrosskarrieren for Timian T. Hansen. Side om side med Sindre Haug, som kjørte hans bil i fjor, som er årets store gullkandidat – og som til slutt vant A-finalen», skriver Parcferme.no.

Det første ReAvisa skreiv om Timian, var fra da han kjørte klubbløpet til Re motorsport på Ødegården. Det starta med motocross her hjemme i Re, fortsatte med crosskart, så bilcross, og nå rallycross.

«Nå har han bevist fra første meter at han er å regne med i toppen i supernasjonal klasse 1 denne sesongen», skriver Parcferme.no (ekstern lenke).

– Egentlig litt overraska

– Hvor overraska er du over ditt eget tempo?, spør Parcferme.no det unge stjerneskuddet som tok årets NM-sesongstart med storm.

– Jeg er egentlig overraska, men planen var jo å være med i toppen. Så det var å gjøre det beste jeg kunne, forteller 16-åringen.

Årets andre NM-runde kjøres denne helga 23. og 24. mai 2026 på Fuglehaugen, Gol – med Re-gutten til start.

