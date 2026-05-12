Jeanette tok sin mesterskapsmedalje nummer 22

Re-jenta fortsetter å levere på øverste internasjonale nivå. Hun er fortsatt rangert som nummer 1 i verden.

Det er Norges Sportskytterforbund som oppsummerer Re-jenta sin innsats i årets EM i 50 meter rifle match i ei pressemelding til ReAvisa:

Jeanette Hegg Duestad sikra EM-sølv i Osijek, Kroatia. Vinneren Nele Stark satte europeisk og verdensrekord, og Jeanette fulgte med marginer bak.

Skyhøyt nivå

Dette er hennes 22. mesterskapsmedalje, etter å ha vært i verdenseliten i årevis. Jeanette er rangert som verdens beste i øvelsen, som også står på OL-programmet.

Finalen holdt et skyhøyt nivå, og Jeanette Hegg Duestad (26) gikk offensivt ut fra start. Hun leda etter knestående og liggende skytestilling.

I siste del av finalen med stående skytestilling hun tross strålende skyting likevel ikke hamle opp med Nele Stark fra Tyskland.

Hun satte ny europeisk- og verdensrekord. Bronsen gikk til Seonaid Mcintosch fra Storbritannia.

Satser mot OL

– Jeg syns jeg leverer en fin finale, forteller Jeanette. – Knesående og liggende er skikkelig solid. Jeg står og flytter nullpunktet litt i stående skytestilling som påvirker rekylen og drar med seg noen skudd litt ut i nieren.

– Men jeg får bedre og bedre følelse utover i stående og er totalt sett godt fornøyd, forteller Jeanette etter finalen.

50 meter rifle match er OL-øvelse, og Re-jenta har vinni en rekke internasjonale medaljer i denne øvelsen de siste åra. Hun satser for fullt mot OL i Los Angeles i 2028.

