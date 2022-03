Jeanette Hegg Duestad konkurrerer mot europaeliten på hjemmebane: – Jeg koser meg!

Jeanette skyter strålende foran hjemmepublikummet i Vikingskipet, som er fylt opp av flagg og bannere i rødt, hvitt og blått. Men, – det blir en fjerdeplass – igjen…

Etter strålende skyting i inn- og utland, med olympisk rekord fra Tokyo-OL i fjor, verdenscup-gull fra Kairo tidligere i år, og NM-tittel på nyåret, er forventningene store til Jeanette Hegg Duestad (23) foran EM i Vikingskipet.

For endelig kan vi få se Re-jenta konkurrere internasjonalt her hjemme i Norge, uten korona-restriksjoner – så mange tar turen til Hamar. Så også lokalavisa – se flere bilder her.

Det perfekte skuddet

EMs første konkurranse var individuell med 10 meter luftrifle fredag. I forkant ble Jeanette løfta fram som en av de største favorittene i øvelsen, men hun sliter fra start og klarer bare så vidt å komme seg til semifinale.

– Trøblete innledende, oppsummerer Jeanette til ReAvisa, – men jeg klatrer mye siste tretti skudd og kommer meg akkurat inn blant de åtte beste.

Men da slår Jeanette til; hun går opp i ledelse av semifinalen, det skifter litt mellom første- og andreplassen, før hun vinner tilslutt.

– Det perfekte skuddet, konstaterer speaker på skytterstadion da hun snur semifinalen til sin fordel.

Fornøyd med egen innsats

Det er så ørsmå marginer i denne sporten, både på målskiva og på poengtavla, at det blir svært så nervepirrende. I finalen starter alle fire finalistene på skratsj, så Jeanettes ledelse etter semifinalen er nulla ut.

Alle skyter strålende hele veien – så også Jeanette, som åpner i delt ledelse – men bare et ørlite feilskjær kan sende deg ut av medaljekampen. Så skjer med Jeanette, som ikke har marginene på sin side.

Jeanette ryker ut av medaljekampen med en fjerdeplass i finalen, må legge ned våpenet og se oppgjøret om medaljene fra sidelinja.

Hun er tydelig skuffa der og da, men likevel godt fornøyd med egen innsats;

– En helt nydelig norsk gjeng som heier

– Skyter i grunn ålreit teknisk gjennom hele finalen og koser meg, men det blir dessverre akkurat ikke nok til å gå videre. Veldig fornøyd med semi, da!

Nå ser Jeanette fram i mot lørdagens mix-konkurranse, der hun skal skyte sammen med Jon-Herman Hegg (23), de tok gull sammen i verdenscupen i Kairo nylig. Så er det lagkonkurranse søndag.

– Gleder meg stort til både mix og lagskyting! Jeg har ikke vært helt i toppform i EM-oppkjøringa, så formen har så vidt rekki å komme, den er stigende og jeg tror det kan bli veldig gøy å skyte både lørdag og søndag.

EM på hjemmebane betyr god støtte fra tribunen. – Det er en helt nydelig norsk gjeng som heier her, takk skal dere ha!, hilser Re-jenta via lokalavisa.

Familiær støtte fra tribunen

– Mamma og kjæresten er her, sammen med folk fra både Nøtterøy skytterlag og Sem skytterlag. Også er det jo foreldre til de andre utøverne her også, og det er jo omtrent familie de også.

Nå fortsetter EM med mix-konkurranse lørdag, med kvalifisering fra klokka 10.00 og finale rundt klokka 14.00. Her skyter to av hvert kjønn på samme lag, og Norge har med to lag.

Du kan kaste deg i bilen, på toget eller bussen og se spenninga sjøl, eller du kan se finalene fra EM på TV2.

Lokalavisa er på plass, flere bilder av Re-jenta i EM på hjemmebane ser du her.

Fredag 25. mars er det individuell konkurranse , med innledende skyting fra klokka 10.15 og finale cirka klokka 13.00. Jeanette Hegg Duestad framheves som den største norske favoritten etter fjerdeplassen i Toyko-OL, der Re-jenta satte ny olympiske rekord i kvalifiseringa med 632,9 poeng.

, med innledende skyting fra klokka 10.15 og finale cirka klokka 13.00. Jeanette Hegg Duestad framheves som den største norske favoritten etter fjerdeplassen i Toyko-OL, der Re-jenta satte ny olympiske rekord i kvalifiseringa med 632,9 poeng. Lørdag 26. mars er det mix-konkurranse , med innledende skyting fra klokka 10.00 og finale cirka klokka 14.00. Lagene består av en skytter av hvert kjønn, og hver nasjon kan stille med to lag. Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant denne øvelsen i verdenscupen i Kairo tidligere i måneden.

, med innledende skyting fra klokka 10.00 og finale cirka klokka 14.00. Lagene består av en skytter av hvert kjønn, og hver nasjon kan stille med to lag. Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant denne øvelsen i verdenscupen i Kairo tidligere i måneden. Søndag 27. mars er det lagkonkurranse, med innledende skyting fra klokka 12.30 og finale cirka klokka 16.00. Det er tre skyttere av samme kjønn på hvert lag, og hver nasjon kan stille med ett lag.

Finalene under EM vil bli streama og sendt på TV2 Play og TV2 Sport 1.

