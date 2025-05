Løper natt og dag: – Akkurat som jeg liker det sjøl

Ikke før Revetal halvmaraton er i mål, er det klart for nok en løpefest i Re – med rekordpåmelding.

– Løpebølgen er over oss, og det gjelder ikke minst for ultraløp, forteller Arne Nåtedal, løpsleder for Vestfold Historic Ultra Trail (VHUT) som i år arrangeres for sjette gang med utgangspunkt på Hengsrød.

Og i sin sjette årgang er det rekordpåmelding med over hundre deltakere fordelt på tre distanser: 50, 87 og 147 kilometer. Dette løpet har blitt arrangert helt siden første gang i 2020.

– Akkurat slik jeg sjøl liker det

– Det er et privilegium å få arrangere et løp akkurat slik jeg sjøl liker det, sier løpsleder Arne Nåtedal, som arrangerer løpet sammen med kona Bjørg Marit Sollie og gode venner. Begge har de erfaring fra lange løp i inn- og utland, og veit hvordan ultraløpere vil ha det.

– Den lengste løypa på 147 kilometer med 5.000 meter samla stigning, starter og har målgang her i vår egen hage, og går i en lang sløyfe nordover via blant annet Ryksåsen, Hvittingen og Montebello, til matstasjon på Eidsfoss, før den snur sørover via Skibergfjell og Hajern til matstasjon på Damtjernveien i Vivestad.

Deretter tar man fatt på Snippane, høyeste punkt i Tønsberg, før blant annet Merkedammen, Brånafjell, Langevann og Revetal, og tilslutt mål på Hengsrød.

Det er også to kortere distanser som følger deler av samme trase, 87 kilometer med start på Eidsfoss og 50 kilometer med start på Damtjernveien.

Løper gjennom natta

Alle går i mål på Hengsrød. Løpet går nonstop, de to lengste løypene gjennom natta, og deltakerne må ha med seg sekk med alt de trenger av klær og mat mellom stasjonene. Alle deltakere har GPS-trackere slik at hvem som helst kan følge dem på et kart underveis, mer info finner du på løpets nettside (ekstern lenke).

Første start for den lengste distansen går klokka 07.00 lørdags morgen på Hengsrød, mellomdistansen starter i Eidsfoss klokka 21.00 lørdag kveld, og korteste distanse starter klokka 07.00 søndag på Damtjernveien i Vivestad.

Vestfold Historic Ultra Trail går over to fylker og fem kommuner og er innom flere steder med historisk betydning. Her kan du lese om det aller første året med løpet.

Ultraløpet arrangeres denne helga 31. mai – 1. juni 2025.

