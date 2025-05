Arve vil redde en lang og viktig lokal idrettshistorie

Som du kunne lese om i den ferskeste ReAvisa, så er det satt i gang en svær jobb i IL Ivrig, 125-årsjubilanten i år. Den lange og flotte historien vil seniorgruppa samle inn, systematisere og digitalisere – og sikre for ettertida.

IL Ivrig feirer 125 år i år og det skal markeres. Arve Kirkevold og ett par gode hjelpere har gått i gang med en tidkrevende jobb som aldri før er gjort – og det haster å få gjort: Ta vare på historien. Mer om dette i ReAvisa mai 2025 – les papiravisa på nettavisa gratis.

IL Ivrig har vært gode på mye og klubben har markert seg i mye – seinest i skiskyting de siste sesongene med verdensrekord i antall junior-VM-deltakere fra en og samme klubb. Et annet eksempel i nyere tid, er volleyball-gruppa som har tidenes mest aktive sesong med flere lag og spillere enn noen gang.

Samler alt av interesse

Det har vært mye trening og helse, folkehelse både sosialt og sportslig, og klubben er «still going strong» 125 år etter opprettelsen av forløperen Uredd, så Fram og etter hvert det nåværende navnet Idrettslaget Ivrig. Men én ting har gått i glemmeboka opp gjennom åra:

Bilder, video og dokumenter har aldri blitt lagra og systematisert på en skikkelig måte. Seniorgruppa i IL Ivrig har nå gått i gang med denne jobben, forteller Arve Kirkevold til ReAvisa:

– Vi har starta med å samle inn alt som har liggi rundt omkring, blant annet i idrettshallen, hos egne folk, i kjeller og loft, det ligger mye rundt om i skuffer og skap.

– Alt dette er nå samla i klubbhuset, der det er satt av et eget rom til dette arbeidet. Alt ligger hulter til bulter, ingenting er sortert eller kategorisert.

Veit det det finnes mer

Det er litt av et arbeid som ligger foran Arve Kirkevold, som har fått med seg Lars Ingar Brekke og Jon-Harald Lund på jobben, alle tre med et stort hjerte for IL Ivrig og lang fartstid i klubben. Det eldste dokumentet de har finni så langt er 107 år gammelt, det er ei bok som inneholder møtereferat.

Det er også tilsvarende bøker som dokumenterer møter våren 1940 da nazi-Tyskland invaderte Norge, og fem år seinere da Norge igjen var et fritt land, for 80 år siden.

Det er noen få bilder, men trioen veit det finnes flere der ute. Det samme gjelder videoer fra tidligere tider.

Blant det de har finni i egne klubblokaler er protokoller og medlemslister nesten helt tilbake til starten.

Sviktende rutiner

– Det ligger nok mye i kjellere og på loft rundt omkring. Det har vært, for å si det forsiktig, svært sviktende rutiner for hvordan idrettslaget skal ta vare på historiske dokumenter. Mye av dette må ha blitt liggende hjemme hos tidligere ledere og andre i styre og stell.

– Noe av dette veit vi at er blitt kasta, dessverre. Mange veit nok ikke den historiske verdien når hus skal ryddes og tømmes, for eksempel. Det er viktig at vi tar tak i dette her nå, det er på overtid.

– Mye har forsvinni, og enda mer er i ferd med å forsvinne. Dette må vi ta vare på for ettertida, mener Arve i prat med ReAvisa.

Det gjelder alt som har med IL Ivrig å gjøre, mest interessant er den aller første tida, men også gjennom alle år.

Leit på loft og kjeller

Bilder, film og dokumenter som brev, protokoller, med mer. Ett av bildene Arve viser fram er av et fotballag fra 1960-tallet, han veit at det skal finnes flere. – Det er en del bilder vi ikke klarer å finne tilbake, som kanskje noen har liggende hjemme hos seg.

– Spesielt interessant er bilder av de gamle idrettsanleggene med Ivrigsletta og den gamle hoppbakken i Rambergkollen. Også en fargefilm tatt opp i Ramnes på slutten av 1960-tallet, fra avslutning på langrennssesongen, er blitt borte.

– Alt som kan kaste lys over historien og illustrere den er interessant, og det gjelder alle idretter under IL Ivrig, forteller Arve til ReAvisa.

– Ta kontakt!

Alt som samles inn blir lagt i et brannsikkert rom på klubbhuset. Vil du donere det du sitter på, tar Arve og trioen hans i mot – vil du låne det bort kan de scanne og få det digitalisert og levere det tilbake. Arve Kirkevold holder til på Revetal og har telefonnummer 976 80 310, det er bare å ringe eller sende SMS.

– Ta kontakt, uansett – så vurderer vi om det er interessant eller ikke. Mest sannsynlig er det interessant, sier en spent Arve Kirkevold som har trua på at en slik etterlysning i lokalavisa kan nå ut til mange som har mye interessant liggende i kjellere og på loft.

Arve Kirkevold er ikke helt ukjent med omfanget, han har vært gjennom en liknende dugnadsprosess i Våle skolekorps. Han veit at det kommer til å bli tidkrevende, men morsomt – og viktig.

– Nå ligger den IL Ivrig-historien vi har i hauger og i svære plastsekker, uten noe system. Men vi gyver løs på dette.

