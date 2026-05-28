Så folksomt at det trengs mer plass: – Luksusproblem

En av ideene da Låhnehuset ble stilt til disposisjon for frivilligheten i Re, var at den flotte uteplassen kunne bli en fantastisk scene. Nå ble den det, med et luksusproblem på kjøpet.

– Akkurat som vi drømte om, forteller Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Revetalhagen. Det er mange drømmer som går i oppfyllelse på vegne av frivillighet, fellesskap, kultur, musikk og menneskemøter:

– Nå trenger vi bare litt mer uteplass her, tenk så fint det hadde vært med en støttemur her, peker og forklarer Roar Lefsaker mens musikken strømmer fra utescenen.

Læring, praksis og dugnad i ett

Holt-bonden, som er veldig engasjert i Revetalhagen, vil gjerne lære bort tørrmuring til noen frivillige som kunne tenke seg å sette opp en slik mur mot å få kyndig veiledning. – Jeg kjenner en som kan det, nærmest roper han fra skråningen for å høres i musikken.

Det ville gitt en enda flottere profil fra Revetal sentrum og opp mot Låhnehuset, og det ville gitt en god del større uteplass. Som det er behov for.

Det var fullt på benker, stoler og grass, og enda flere campingstoler ble satt ut underveis.

Gamle og nye helter

Tom Hansen, en alltid tilstedeværende og entusiastisk kultur-ildsjel, oppsummerer det slik: I et aldeles nydelig sommervær var Revetalhagen rigget til fest med supermusikere på utescenen. Det ble rett og slett en Re-union der gamle og nye helter fikk vist seg fram.

Kveldens husband var Jostein Christensen på trommer, Andreas Floer på elgitar, Jo-Inge Bergersen på elgitar, Einar Frøysa på tangenter, Bjørn Thomassen på bass og Emil-Martin Behn Harcourt Edvardsen på tangenter.

Så var både Frank Wedde, Nils Mathisen, Adrian Brunborg Skjeggerød, Miguel og Dennis Christiansen gjestemusikere. Og her var det ikke snakk om å øve inn låtene på forhånd – kun 15 sek fra Spotify.

Stjerneskudd fra bygda vår

For å holde et sånt superprosjekt i gang kreves det god logistikk. Den sørga Pernille Kaarud, Gunn-Marit Henriksen og ungdomsskoleelevene Jenada og Miriam for. Vaflene var gode!

Otto Junior stakk også innom, et stort stjerneskudd fra Re. Nå skal han snart til USA igjen, der han skal varme opp for verdensstjernen Joe Bonamassa.

Sangere som viste seg fram var Robin Leeber, Rose Baptiste, Ketil Hugdahl, Charlotte Sofie Eliassen Holtung og Lizzie Kværne Nilsen.

Hjertelige gjensyn

Her var det mange hjertelige gjensyn. I publikum var blant andre Revetal ungdomsskole-lærer-legendene Hans Borge, Knut Høydal og nevnte Tom Hansen. Blant de på scenen var Nils Mathisen, som i en årrekke tok i mot ungdomsskolens valgfag musikk-elever til sitt studio for innspilling av sanger.

Dette var sommeravslutning for onsdags-jammene, neste blir siste onsdag i august. Da vil det igjen låte fra Låhnehuset i Revetalhagen over hele bygdebyen vår.

Et fantastisk sted

Og for den som har lyst til å lære seg å tørrmure mot en liten praksis i form av dugnadsinnsats for Revetalhagen, er det bare å ta kontakt med Roar Lefsaker eller NaKuHel Revetalhagen.

– Tenk så flott det blir, roper Roar, med stor entusiasme for nok en ide som helt sikkert blir realisert – som alle andre ideer, her i Revetalhagen.

Som er blitt en fantastisk møteplass, akkurat som drømmen var.

