Så folksomt at det trengs mer plass: – Luksusproblem

SOM I EN DRØM: Revetalhagen fylles med folk og fantastiske initiativ. Som musiker-møter hver siste onsdag i måneden. Alle kunne høre musikken fra utescenen her da det var sommeravslutning onsdag denne uka. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

En av ideene da Låhnehuset ble stilt til disposisjon for frivilligheten i Re, var at den flotte uteplassen kunne bli en fantastisk scene. Nå ble den det, med et luksusproblem på kjøpet.

– Akkurat som vi drømte om, forteller Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Revetalhagen. Det er mange drømmer som går i oppfyllelse på vegne av frivillighet, fellesskap, kultur, musikk og menneskemøter:

– Nå trenger vi bare litt mer uteplass her, tenk så fint det hadde vært med en støttemur her, peker og forklarer Roar Lefsaker mens musikken strømmer fra utescenen.

Læring, praksis og dugnad i ett

ENDA EN IDE: Og den realiseres nok snart. Roar Lefsaker forklarer hvordan det kan tørrmures en støttemur her, så det blir enda penere og mer plass. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Holt-bonden, som er veldig engasjert i Revetalhagen, vil gjerne lære bort tørrmuring til noen frivillige som kunne tenke seg å sette opp en slik mur mot å få kyndig veiledning. – Jeg kjenner en som kan det, nærmest roper han fra skråningen for å høres i musikken.

Det ville gitt en enda flottere profil fra Revetal sentrum og opp mot Låhnehuset, og det ville gitt en god del større uteplass. Som det er behov for.

Det var fullt på benker, stoler og grass, og enda flere campingstoler ble satt ut underveis.

Gamle og nye helter

INITIATIVTAKERE: Rikka Rivrud spurte, og Frank Wedde og Bjørn Thomassen varte «ja, det kan vi vel?» Og sånn var en musikk-møteplass skapt i bygda vår. Foto: Tom Hansen, ReAvisa.

VENNINNEGJENG: Ingunn Henriksen Leeber, styreleder i NaKuHel Revetalhagen, lengst til venstre, sammen med venninner fra hjembygda som kommer hjem til jam. Foto: Tom Hansen, ReAvisa.

Tom Hansen, en alltid tilstedeværende og entusiastisk kultur-ildsjel, oppsummerer det slik: I et aldeles nydelig sommervær var Revetalhagen rigget til fest med supermusikere på utescenen. Det ble rett og slett en Re-union der gamle og nye helter fikk vist seg fram.

Kveldens husband var Jostein Christensen på trommer, Andreas Floer på elgitar, Jo-Inge Bergersen på elgitar, Einar Frøysa på tangenter, Bjørn Thomassen på bass og Emil-Martin Behn Harcourt Edvardsen på tangenter.

Så var både Frank Wedde, Nils Mathisen, Adrian Brunborg Skjeggerød, Miguel og Dennis Christiansen gjestemusikere. Og her var det ikke snakk om å øve inn låtene på forhånd – kun 15 sek fra Spotify.

Stjerneskudd fra bygda vår

STJERNESKUDD: Gitargutten Otto Junior fra Ramnes kommer hjemom for å jazze litt på jamens sommeravslutning. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Otto Junior spilte tidligere i år på en stor festival i USA, en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Før avreise til USA stilte bygda opp på en farvel-konsert, til inntekt til reisekassa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

USA-spillinga tidligere i år har åpna dører, nå skal han varme opp for en stor stjerne på en ny USA-tur seinere i år. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Alltid god stemning når Otto Junior briljerer på gitar. Lokalavisa skreiv om gitargutten første gang da han var 13 år og hadde staka ut kursen mot proffmusikker. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Magisk musikk-kveld, rett og slett. Og husk at hvis flagget er oppe, så er det folk her. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

For å holde et sånt superprosjekt i gang kreves det god logistikk. Den sørga Pernille Kaarud, Gunn-Marit Henriksen og ungdomsskoleelevene Jenada og Miriam for. Vaflene var gode!

Otto Junior stakk også innom, et stort stjerneskudd fra Re. Nå skal han snart til USA igjen, der han skal varme opp for verdensstjernen Joe Bonamassa.

Sangere som viste seg fram var Robin Leeber, Rose Baptiste, Ketil Hugdahl, Charlotte Sofie Eliassen Holtung og Lizzie Kværne Nilsen.

Hjertelige gjensyn

VAKKERT: Charlotte Sofie Eliassen Holtung fra Fon trøkker te’, hun gikk langt og nesten helt til topps i en tidligere sesong av The Voice. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Bare å glede seg til nye musikermøter i Revetalhagen, første over sommeren blir den siste onsdagen i august. Og alle er hjertelig velkommen, enten på scenen eller i publikum. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her var det mange hjertelige gjensyn. I publikum var blant andre Revetal ungdomsskole-lærer-legendene Hans Borge, Knut Høydal og nevnte Tom Hansen. Blant de på scenen var Nils Mathisen, som i en årrekke tok i mot ungdomsskolens valgfag musikk-elever til sitt studio for innspilling av sanger.

Dette var sommeravslutning for onsdags-jammene, neste blir siste onsdag i august. Da vil det igjen låte fra Låhnehuset i Revetalhagen over hele bygdebyen vår.

Mer om historien bak disse onsdagskveldene med kaffe og musikk kan du lese her.

Et fantastisk sted

«JUKSELAPP»: Det er lov, forsikres det. Her kan du ha så mye «jukselapper» du bare vil, på papir, på telefon, på plakater – så lenge du vil dele noe. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

UNGDOMSBAND: Det gror godt blant ungdomsbandene også i bygda vår. Disse fant sammen på Kulturhuset Elverhøy. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Og for den som har lyst til å lære seg å tørrmure mot en liten praksis i form av dugnadsinnsats for Revetalhagen, er det bare å ta kontakt med Roar Lefsaker eller NaKuHel Revetalhagen.

– Tenk så flott det blir, roper Roar, med stor entusiasme for nok en ide som helt sikkert blir realisert – som alle andre ideer, her i Revetalhagen.

Som er blitt en fantastisk møteplass, akkurat som drømmen var. Les mer om Revetalhage og -hus i ReAvisa-arkivet.

