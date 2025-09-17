– Far vel, Otto Junior og gjengen – vi digger dere!

Vi heier Otto Junior Lagarhus (19) ut på nye eventyr, nå som han er på vei til å bli «big in Japan». Der også. Han er allerede en gitarhelt her hjemme, han får kontakter over hele musikk-verden, alle vil ha en bit av denne Re-gutten. Han har snart 60.000 fans på Instagram, for eksempel.
Et fullsatt Elverhøy kom for å se en siste konsert før han legger ut på Asia-turne: En måned i Japan, pluss ett par uker i Sør-Korea, sammen med en stor japansk bluesgitarist. Billettsalget vil gi en god slant til reisekassa, all inntekt går til Otto Junior band sitt reisebudsjett.
Både bakoversveis og ståpels
MAGI: Otto Junior skaper stor magi med gitaren sin. Nå skal han spille massevis av konserter i Japan og Sør-Korea. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Og det ga oss, som fikk lov til å oppleve dette fantastiske mannskapet med unge musikere, både bakoversveis og ståpels. En så dyktig musiker som Otto Junior virker som et fluepapir på andre dyktige musikere. At Otto Junior og Oda Jonetta, to store talenter i bygda vår, teama opp allerede fra ung alder, det så vi skapte magi allerede for flere år siden. Denne kvelden skjedde det igjen.
Nå reiser straks Otto Junior til Japan sammen med supertrioen sin med Ola Marius Undrum Grindbakken på trommer og Theis Jakob Høisæter på bass. På Elverhøy fikk de også med seg superdyktige Leo Haugen Wyller på tangenter. Otto Junior lover å holde fansen i hjembygda oppdatert fra Asia-turneen, med oppdateringer til lokalavisa.
Det kan sies så mye om denne avreisekonserten, men uansett hvor mye vi drøsser rundt oss med superlativer så vil det likevel aldri bli helt dekkende.
Dette er et så klassisk «du må bare oppleve det-øyeblikk» som du kan få det.
Se bilder fra Otto Junior på Kulturhuset Elverhøy:
TRIVES I SPOTLIGHTEN: Otto Junior er en fantastisk formidler. Selvfølgelig med gitaren og med sangen, men også når han forteller om lidenskapen for musikken mellom låtene. Det var en vanvittig god stemning på Kulturhuset Elverhøy denne kvelden, fra start til slutt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
OTTO JUNIOR BAND: Trioen til Otto Junior med gitar og vokal, bass og trommer, var forsterka også med tangenter. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
INNLEVELSE: Otto Junior viser en innlevelse og en stor musikkglede. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SUPER-RADAPAR FRA RE: To unge supertalenter fra bygda vår, Oda Jonetta Brenna Joberg fra Undrumsdal på vokal og Otto Junior Lagarhus fra Ramnes på gitar. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
BACKSTAGE: Oda Jonetta forteller at hun og Otto Junior svarer kjapt «ja» til å spille og synge sammen, – det er supertrivelig å gjøre ting sammen, forteller gullstrupen som her forbereder seg litt i siste lita på neste låt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
BYTTA UT DAGSNYTT 18: Ordfører Frank Pedersen var på vei inn til Marienlyst for å kommentere Erna-avgangen på statskanalen, men snudde da Erna Solberg sjøl sa hun kunne komme. – Da ga jeg tida til henne og snudde i Drammen og fikk heller med meg hele denne konserten, sier ordføreren. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
ELEVEN OG LÆREMESTEREN: Frank Wedde var gitarlærer for Otto Junior, men skjønte fort at det bodde noe ekstra i «de fingra der». – Det ble til at jeg følte jeg måtte øve før gitartimene for å henge med, så der passerte eleven læremesteren ganske kjapt, sier Frank og ler godt. Her jammer de sammen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
EN STOR FAN: Fank Wedde har helt siden gitartimene, der rollene bytta til at Otto Junior lærte gitarlæreren saker og ting, vært en stor fan. Her ønsker han «god tur» etter en heftig jam. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
GITARKUNSTNER: Bare mens vi venter på lyd i mikrofonen, tar Otto Junior en liten trudelutt på gitaren for å slå i hjel litt tid – til stor applaus og jubel. Så sjukt god er han på å trylle med strengene. Folk blir helt satt ut. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FULLSATT SAL: Otto Junior hadde samtlige i sin hule hånd fra start til slutt, med musikk og snakk og gjesteartister. En fantastisk musikalsk aften på Kulturhuset Elverhøy. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SVÆRT TALENTFULLE: Unge musikere som har finni sammen og som skaper magi. Vi ser fra venstre Theis Jakob Høisæter på bass, Otto Junior Lagarhus på gitar og vokal, Leo Haugen Wyller på tangenter, og Ola Marius Undrum Grindbakken på trommer. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
EGNE LÅTER: Otto Junior skriver egne låter som funker som fjell, flere av dem tar han med seg til Japan. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
VEL BLÅST: Til en lang applaus har Otto Junior og hans musikalske kamerater god tid til å samles i en god gruppeklem. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
PROFET I EGET LAND: Otto Junior jubles til Japan med stående applaus. Gitar-gud fra bygda vår, klar for den store verden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
ET KICK: Strålende fornøyde musikere etter en strålende avreisekonsert. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SIER HADE OG HEIER: Et fullsatt Elverhøy. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.