– Far vel, Otto Junior og gjengen – vi digger dere!

Det sies at «ingen blir profet i eget land», men det stemmer neppe her i Re. – Virkelig en boost, ja!, sier gitar-guden sjøl.

Vi heier Otto Junior Lagarhus (19) ut på nye eventyr, nå som han er på vei til å bli «big in Japan». Der også. Han er allerede en gitarhelt her hjemme, han får kontakter over hele musikk-verden, alle vil ha en bit av denne Re-gutten. Han har snart 60.000 fans på Instagram, for eksempel.

Et fullsatt Elverhøy kom for å se en siste konsert før han legger ut på Asia-turne: En måned i Japan, pluss ett par uker i Sør-Korea, sammen med en stor japansk bluesgitarist. Billettsalget vil gi en god slant til reisekassa, all inntekt går til Otto Junior band sitt reisebudsjett.

Både bakoversveis og ståpels

Og det ga oss, som fikk lov til å oppleve dette fantastiske mannskapet med unge musikere, både bakoversveis og ståpels. En så dyktig musiker som Otto Junior virker som et fluepapir på andre dyktige musikere. At Otto Junior og Oda Jonetta, to store talenter i bygda vår, teama opp allerede fra ung alder, det så vi skapte magi allerede for flere år siden. Denne kvelden skjedde det igjen.

Nå reiser straks Otto Junior til Japan sammen med supertrioen sin med Ola Marius Undrum Grindbakken på trommer og Theis Jakob Høisæter på bass. På Elverhøy fikk de også med seg superdyktige Leo Haugen Wyller på tangenter. Otto Junior lover å holde fansen i hjembygda oppdatert fra Asia-turneen, med oppdateringer til lokalavisa.

Det kan sies så mye om denne avreisekonserten, men uansett hvor mye vi drøsser rundt oss med superlativer så vil det likevel aldri bli helt dekkende.

Dette er et så klassisk «du må bare oppleve det-øyeblikk» som du kan få det.

Se bilder fra Otto Junior på Kulturhuset Elverhøy:

