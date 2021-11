Se Otto Junior jamme med Orango

Et stort musikalsk lokalhistorisk øyeblikk; «hvor var du da Otto Junior jamma med Orango?»

Otto Junior Lagarhus (15) fra Ramnes har jamma med de store, blant annet med Little Steven på Notodden bluesfestival. Noen av de største i egen bygd er Orango, med trommis Trond Slåke fra Vivestad.

Etter at Otto Junior spilte på Vivestad høstmarked for ett par år siden og ble oppdaga av Orango-trommisen som «ble blåst av banen av bluesbriljans», har de holdt kontakten.

– Det funka knall!

Sist helg, da Rockstream-gjengen fra Re stelte i stand musikkmoro igjen etter to sommere med festivalavlysning her i Re, var det også første gigg for Orango etter korona-nedstengning.

Og første anledning for Orango å løfte fram gitartalentet fra samme bygd, Otto Junior.

Det funka knall, som Orango-trommis Trond Slåke sier det:

– Nå ruller rocken videre!

– Ja, det funka knall. En fryd å få med Otto. Han kan dette her til fingerspissene, sier Trond til ReAvisa – superhappy for å være på veien igjen:

– Ja, meget godt å komme ut av dvalen og få spille for folk igjen. Nå har vi blod på tann og rocken ruller videre!, lover rocketrommisen. Orango har i korona-tida spilt inn sitt åttende album, som nå er i mixen.

– Vi har, som alle andre artister, drivi og utsatt og utsatt konserter helt siden utbruddet, så vi håper å få gjennomført noen av de først og fremst. Deriblant på Stasjonen i Tønsberg.

– Helt sinnsykt!

Otto gleder seg også til nye konserter, men han har nesten ikke landa helt enda etter helgas opplevelse. 15 år gamle Otto Junior tok rett og slett Støperiet med storm:

– Det var en helt surrealistisk opplevelse, forteller han til lokalavisa: – Det trøkket og intensiteten i bandet, og det energikicket jeg fikk når jeg kom opp på scenen og spilte med gutta, det var bare helt sinnsykt!

Otto spilte med helter: – Et fantastisk band, råe riff! Sinnsyke stemmer. Det var stemmene som overraska meg mest. Og ikke minst fantastiske hyggelige folk, ikke bare på, men også av, scenen!

Helt i Rockstream-festivalens ånd

– Veldig takknemlig for at jeg fikk lov til å spille med de – veldig hyggelig gjort, takker Otto Junior for sjansen. Dette er jo helt i Rockstream-festivalens ånd: Slippe til også unge, ferske og ofte litt ukjente artister.

– Veldig moro at Otto Junior og Orango tok kontakt med oss og ønska å gjøre en låt sammen, sier Svein Flåteteigen på vegne av rockstreamerne.

– Ja, dette er i vår ånd. Og FOR en opptreden! Sku’ tru de hadde spilt sammen hele livet. Vanvittig gøy!

Takknemlig, stolt og glad

– Vi er en sliten festivalledelse som nå sitter igjen med utrolig mange følelser. Takknemlighet, stolthet og glede:

– Takknemlighet til alle våre fantastiske frivillige som har stått på over enhver forventning for at arrangementet skulle bli best mulig.

– Stolthet over hva vi som arrangører har klart å få til. Glede over at så mange ville rocke igjen, sammen med oss, denne helga.

Festivalsommer – tre år etter forrige festival

Til sommeren blir det festival i Re igjen, tre år etter forrige Rockstream-festival sommeren 2019.

Det er bare å glede seg til det endelig blir festival i Re igjen, og datoen er allerede satt:

Fra og med torsdag 30. juni til og med lørdag 2. juli 2022.

