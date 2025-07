Straks starter årets festival med unge talenter på låven

– Vi håper på sol, men vi tar det vi får, og vi er rigga for alt – og vi håper du blir med, uansett, sier Sandra i Rockstream, rett før det braker løs med tre dager med musikk og moro – i det som ser ut til å bli både sol og bittelitt regn i løpet av festivalhelga.

Rockstream-festivalen 2025 starter torsdag 3. juli og fortsetter både fredag 4. og lørdag 5. juli 2025. Festivalen sjøl kommer med et værvarsel fra Yr.no på sine sosiale medier, der de blir en nydelig festival-start:

Opphold, litt skyer, 18 til 20 grader – perfekt festivalvær torsdag. Fredag er det meldt ett par dråper klokka 17, men det er tak over scener og barer, minner Rockstream-gjengen om. Lørdag gir regnet seg før festivalområdet åpner klokka 16, ifølge værmeldinga.

Tre scener og rundt tredve band

Rockstream-gjengen minner om at låven åpner hver dag klokka 11.00, med spennende program innendørs under tak – og med gratis inngang for alle. Og festivalen åpner på låven i dag, torsdag, med Unge talenter klokka 15.00.

Festivalen kan by på mange store musikalske opplevelser, også i år. Spesielt headlinerne Orango, Ida Maria og Erlend Ropstad, men også de lokale Last 24, Johnny (45), med mange flere.

Hele programmet finner du på festivalens nettside (ekstern lenke). Rockstream-festivalen arrangeres langs Kileveien, ett par kilometer vest for Revetal. Adressen er Kileveien 145, Ramnes.

Lokalavisa kjørte en konkurranse i forkant av festivalen, der vi delte ut fem festivalpass til fem heldige ReAvisa-lesere:

