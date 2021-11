Etterlyser flere frivillige – til så mangt

De gjør så fantastisk mye flott for bygda vår, men de skulle så gjerne blitt flere frivillige.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir november 2021.

Leder i Re Røde Kors Birger D. Aune møter ReAvisa under grøtservering på Revetal ungdomsskole – ett av veldig mange gode tiltak foreninga står for her i Re.

Gratis grøt til alle elevene på morgenkvisten er et stort gode, med tilbudet står i fare for å forsvinne – fordi Re Røde Kors har litt for få folk å spille på.

Veldig givende oppgaver

Og sånn er det noen ganger – det blir litt for mye på litt for få folk. – Vi trenger også frivillige til andre oppgaver, alt fra administrative oppgaver i styre og stell, aktivitetsledere, og generelt flere hender.

Nå står for eksempel den årlige julegaveinnsamlinga på trappene, et superpopulært tilbud både for de som får og de som gir, forteller Birger til ReAvisa:

– Det er ett eksempel på en ekstremt hyggelig «jobb». Det er en relativt liten innsats som skal til, for å glede så mange, så mye.

– Bare å ta kontakt!

– Ikke bare mottakerne, men også giverne – som står i kø for å bidra til julegaveinnsamlinga. Vi trenger folk som kan være med på å samle inn, sortere og organisere.

Alle i Re Røde Kors er med på julegaveinnsamlinga, men det er oppgaver nok til flere frivillige. Vil du bidra, er det bare å ta kontakt med Re Røde Kors-leder Birger.

Enten på epost birger.aune@rodekors.org eller søk opp Re Røde Kors på Facebook, eller sjekk deres nettside (ekstern lenke).

Eller kom på Revetal ungdomsskole, der de står for grøtservering hver onsdag fram til jul i tidsrommet 07.30 – 09.00.

