– En perfekt start på dagen – for elever og frivillige

I dag var det grøtservering på Revetal ungdomsskole, som vanlig. Men for at tilbudet skal bestå, trengs det flere frivillige.

Da den nye Revetal ungdomsskole sto ferdig og klar til skolestart for drøyt fire år siden, ble det innført grøtservering til elevene – les mer om det her.

Det var et veldig populært prøveprosjekt. Og denne høsten starta Re Røde Kors opp igjen tilbudet, sammen med ungdomskoordinatoren og Tønsberg kommune.

– Veldig dumt hvis det ikke blir noe mer av dette igjen nå

Revetal ungdomsskole stiller kantina til disposisjon, kommunen står for grøtutgiftene, og frivillige fra Re Røde Kors lager og serverer grøten. Problemet er bare at Re Røde Kors har litt for få frivillige å spille på.

– Veldig dumt hvis ikke det blir noe mer av dette igjen nå, mener Jonas (15) som er førstemann inn i kantina denne onsdagsmorgenen.

Han er klar for ei skål med havregrøt. Eller to.

Tilbake på gamle trakter

– De er veldig flinke, det er veldig bra at noen gidder – det er vi glade for, sier 15-åringen om de frivillige som stiller opp. Nå fylles bordene opp, og praten går over grøtplettene.

Denne morgenen er det Irene Bøhle, May Brit Brudvik og Birger D. Aune som står for grøtserveringa. May Brit er styremedlem i Re Røde Kors, og Birger er leder.

Irene er tilbake på gamle trakter, nå pensjonist etter et langt liv i skoleverket i skranken på Revetal ungdomsskole.

Gratis grøt til alle

– Jeg sa jo at jeg måtte finne på noe nyttig, og da er dette noe av det bedre jeg kunne tenke meg å finne på som pensjonist, forteller Irene til ReAvisa. – Det er trivelig å servere flott Re-ungdom!

Hun så som ansatt hvor viktig dette tilbudet var, da det første gangen ble innført i 2017. Også i dag går grøtsleiva varm, til stor glede for morgentrøtte elever.

– Det beste er vel at det er gratis grøt, så alle har mulighet til å få seg en god frokost, mener Jonas. – Men det er også ganske digg å kunne sove litt lenger og heller spise på skolen, sammen med venner.

Trenger flere frivillige

Tre frivillige, som i dag, er luksus, de pleier å være to – men det er på sin side litt snaut. Det er stort sett bare tre – fire grøt-frivillige totalt per nå. – Vi skulle gjerne vært dobbelt så mange, en fem – seks stykker hvert fall.

– Da kan vi ha litt flere folk å veksle på, ønsker Re Røde Kors-leder Birger D. Aune seg. – Får vi ikke det, står tilbudet i fare for å forsvinne igjen.

Det synes elevene ReAvisa prater med ville vært veldig synd. Dette er en sosial og ekstra fin start på skoledagen.

Vil du bidra?

– Jeg har spist her hver eneste onsdag morgen, hver uke – helt siden tilbudet kom, forteller Jonas. – Men nå tror jeg at jeg må spørre om enda litt mer.

Vil du bidra, er det bare å ta kontakt med Re Røde Kors-leder Birger på epost birger.aune@rodekors.org eller Re Røde Kors på for eksempel Facebook.

Eller kom på skolen der Re Røde Kors står for grøtservering hver onsdag fram til jul i tidsrommet 07.30 – 09.00.

Les mer om barnehage, skole og utdanning.