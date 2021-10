Her er det så absolutt ikke om å gjøre å vinne: – Det beste er å komme på 19. plass for eksempel!

Tilas og Lukas prikka inn den beste plasseringa du kan få, og da snakker vi ikke om førsteplassen – for da vinner du ikke godteri.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir oktober 2021.

Solsikke-konkurransen i Vivestad er en årlig greie som samler bygda, men i fjor ble det ingen stor samling på Sagatun – det ble det heldigvis i år.

Med premieutdeling og heder og ære i Sagatun-kjellerstua under lørdagskafeen, som er tilbake igjen etter korona.

– Lønner sæ’kke å vinne

Alle får nemlig premie, men det er om å gjøre å være litt taktisk for å få den aller beste premien. Det får lokalavisas utsendte tips om fra Lukas Sørsdal (9):

– Premien for førsteplass er noe annet enn godteri, så det lønner sæ’kke å vinne. De som vinner får noe solsikkelys eller bamse eller fluesnelle eller hva det er for noe.

– Det er fra fjerdeplass og nedover du kan velge premie sjøl, og da kan man velge …… godteri!!!

En perfekt plassering

Lukas forteller at hans 19. plass i år var ganske så perfekt. Ikke helt på topp, og ikke for langt ned på lista. Da ble det en skikkelig stor pose med snadder i premie, etter litt nøling – for det var fortsatt mye å velge i og litt vanskelig å bestemme seg.

Hele 92 vivestadinger var med i årets solsikke-konkurranse, og for å innkassere den nøye planlagte plasseringa langt oppe, men ikke helt øverst, dyrka Lukas en solsikke på nesten to meter.

Den aller høyeste solsikka målt i årets konkurranse ruva godt over tre meter over bakken, helt nøyaktig mål ble tre meter og atten centimeter.

Stolt farmor

Førsteplassen gikk til en som ikke bryr seg så mye om godteri enda. For solsikken i Amund Sjue Evju sitt navn ble sådd før han ble født.

Farmor Ann Karin Evju meldte barnebarnet på, og farmor har sørga for planting, vanning og stell gjennom hele sommeren.

– Vi har gjødsla annen hver uke, og vanna hver dag, forteller en stolt farmor til ReAvisa.

Også rift om sisteplassen

– Skal vi ha en solsikke-konkurranse neste år også?, spør Grete Sørsdal etter at hun har vært gjennom hele lista med 92 deltakere og alle har fått sine velfortjente premier:

– Jaaa!, svarer alle i kjellerstua i kor, klare for en ny solsikkesesong neste sommerhalvår. Og det blir spennende, både hvem som vinner og «taper».

For det er også rift om den gjeve sisteplassen, som Ragnar Fon ofte slåss om – i år “slått” av Roar Gustavsen med sparsommelige 0,38 meter.

Klar for en ny 19. plass

Også Lukas (9) og fetteren Tilas (2) er klare for en ny solsikke-konkurranse neste sommer. Og da er det om å gjøre å plante passe seint, ifølge 9-åringen:

– Ikke sånn helt på våren, men litt etter det har blitt sommer. Det er best, forteller Lukas.

– For det er jo om å gjøre å ikke vinne.

