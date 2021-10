Denne skolen samla inn klart mest i sin digitale bøsse

Av alle digitale bøsser som ble oppretta til årets TV-aksjon i hele nye Tønsberg kommune, samla Solerød-elevene inn klart mest. Det var fordi de løp for en god sak.

Det er en lang tradisjon for å løpe for en god sak på Solerød skole. De har løpt for tidligere TV-aksjoner og for barnehjemmet i vennskapskommunen til gamle Re, Katwe i Uganda.

I år ble det også en god del runder rundt Solbyfeltet, og hver runde koster noen kroner for en sponsor elevene sjøl har huka inn. Alt til inntekt for årets TV-aksjon.

Runder snart 13.000 kroner

Det forteller Mina (12), Pernille (12), Jesper (10) og Ingvild (11) på vegne av elevrådet ved Solerød skole. De er stolte av innsatsen til medelevene, som løp og løp. Og løp litt til.

Og resultatet? Det er i skrivende stund tett oppunder 13.000 kroner, og det er fortsatt mulig å gi til den digitale bøssa til Solerød skole i Undrumsdal.

Ingen andre digitale bøsser er i nærheten av den summen i hele den nye storkommunen.

