– Jeg er litt spent, men jeg håper de venter på oss og blir glade

Natalie (6) skal holde bøssa, og mamma skal prate. Det er planen før årets viktigste søndagstur hele Valleåsen rundt.

For bor du i Valleåsen, er du så heldig at du får besøk av disse to bøssebærerne i dag, søndag 24. oktober 2021 – årets TV-aksjonsdag.

Natalie og mamma Linda bor også sjøl i Valleåsen, og er godt kjent der. – Vi har bodd i åsen ett par år. Dette er jo en fin måte å få hilst på alle naboene på.

Ny tur for en god sak

– Også har vi gått rundt i hele Valleåsen før, forteller 6-åringen, – da la vi lapper i ALLE postkassene!

Det var invitasjon til dugnad i vellet, forteller mamma. I dag legger de ut på en ny rundtur i hele åsen.

Årets TV-aksjon skal bekjempe barneekteskap.

– Tenkte vi måtte trå te’

– Det er gøy, og jeg er litt spent, forteller Natalie før sin aller første bøssebærer-tur. – Vi håper at folk venter på oss og er glade for å få bøssebærere på besøk.

Mor og datter regner med å bruke ett par timer på søndagsturen. De meldte seg til tjeneste på fredag, etter å ha lest om bøssebærermangelen i ReAvisa.

– Saken er viktig, så da tenkte jeg at vi måtte trå te’!, sier mamma Linda.

Mer enn dobla antall bøssebærere

Folkevalgte fra gamle Re kommune står for organiseringa her i Re, og Tove Øygarden er rode-leder for Re. Hun forteller at hun er imponert av mobiliseringa i siste liten:

– I går kveld fikk jeg en melding fra ei som spurte om det var greit at de gikk, sjøl om de bare kunne gå fra klokka tre til litt før fire, for hun skulle på jobb klokka fire. Da ble jeg rett og slett rørt.

– Så takknemlig for alle de som stiller opp i dag. Fint også å se at foreldre har med seg barn og ungdom, understreker TV-aksjon-Tove i prat med ReAvisa.

– Vi har sendt ut 35 bøssebærere og dekker opp 40 roder, og det er egentlig veldig bra, er oppsummeringa. Status før ReAvisa-saken på fredag var bare 15.

