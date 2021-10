Tove stusser på at det er slutt på en lang Re-tradisjon: – Det er vel lov å si at jeg synes det er litt rart?

Noen år har det vært så mange frivillige som stiller opp, at flere måtte snu i døra – fordi det ikke var bøsser nok til alle. I år er det derimot mangel på bøssebærere til TV-aksjonen. Det kommer av at en lang og fin Re-tradisjon ikke skal videreføres i nye Tønsberg.

En gjenganger i den gamle kommunen: Re gir mest i Vestfold – igjen.

Det er TV-aksjonens rodeleder i Re, Tove Øygarden fra Ramnes, som ringer lokalavisa og lurer på om vi kan hjelpe til med å spre ordet: Det trengs flere bøssebærere.

Årets aksjonsdag er søndag 24. oktober, og det blir kalt «årets viktigste søndagstur» – med rette.

– Det er vel lov å si at jeg synes det er litt rart?

I år går pengene som samles inn til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Et viktig tema som bør treffe 8. klassingene, som er i samme aldersgruppe – og som «alltid» har gått med bøsser i Re.

Derfor stusser rodelederen i Re på at en lang tradisjon er over, der ungdomsskole-startere har fått det viktige oppdraget sammen med en voksenperson de vil gå en søndagstur med.

– Det er vel lov å si at jeg synes det er rart at vi ikke skal fortsette med dette her i Re, sjøl om det ikke har vært vanlig i resten av Tønsberg, sier Tove til ReAvisa.

Ungdomsskole-elevene mobiliserte til en felles dugnad

Tove Øygarden, som var som gruppeleder for Høyre i kommunestyret i gamle Re og en stor pådriver for en sammenslåing med Tønsberg, er i denne sammenhengen helt upolitisk, hun har nå tredd ut av politiske verv.

– Men jeg må si dette er et av de merkelige utfallene ved sammenslåinga, der jeg har vært med på å bestemme at vi skulle «ta det beste fra to kommuner».

– Dette var noe av det fine i gamle Re – den fantastiske felles dugnaden som 8. klassingene mobiliserte til hver høst, til inntekt for en god sak.

Likt skal være likt i den nye storkommunen?

Mange foreldre til ungdomsskole-startere har nok tatt det for gitt at det skal bøssebæres også denne høsten, men de har ikke hørt noe fra Tønsberg kommune.

– Vi har ikke gjort noe annet for den delen av kommunen enn for resten, forteller kommunalsjef Unni Bu til ReAvisa.

– Mener det også at det var utfordrende å få foreldre og elever til å stille tidligere.

– Det har blitt strengere på grunn av sikkerhet

– Er det begrunnelsen? At det må gjøres i Re som det er blitt gjort i gamle Tønsberg? Eller at det er vanskelig å få 8. klassinger med foreldre til å stille?

– Vi har ikke gått ut til noen skoler. Det har vært vanskelig å rekruttere de siste gangene. Elevene er for unge til å gå alene etter TV-aksjonens regler, aldersgrensa er 18 år. Vi er helt avhengig av at foreldrene stiller opp.

– Det har blitt strengere på grunn av sikkerhet, og alle må registrere seg digitalt.

– En del av det å starte på ungdomsskolen

Dette blir det første året med en normal TV-aksjon etter sammenslåinga til nye Tønsberg kommune. I fjor var det bare digitale bøsser, på grunn av korona. Rodeleder Tove Øygarden er tydelig i stuss over at den gamle og fine Re-tradisjonen er historie:

– Hvis det er strengere sikkerhetskrav, så må vi jo forholde oss til det, sier Tove som har vært med flere år som organisator her i Re. – Men jeg hadde ikke akkurat inntrykk av at det var så vanskelig å få elever og foreldre med tidligere, egentlig.

– Dette var en del av det å starte på ungdomsskolen, og noe man bare gjorde. En fin, felles dugnad for de ferske ungdomsskole-elevene og foreldrene eller besteforeldrene deres.

Nå må vi trå te’ – så vi får nok bøssebærere i Re

En ting er alle enige om, og det er at nå må vi trå te’ og skaffe nok bøssebærere i Re: – Håper vi kan appellere via ReAvisa til foreldre og elever, slik at de snakker sammen om saken og velger å gå sammen likevel, sier rodeleder Tove til ReAvisa.

– Dette er jo et tema som barn og ungdom her til lands bør være klar over. Det er et ungdomstema, og det er en jente- og likestillingssak også, så det er jo en fin sak å støtte for jentegrupper og kvinneforeninger.

– Det er bare fint om elever bidrar sammen med voksne, sier kommunalsjef Unni, som sier at Revetal ungdomsskole ikke vil gjøre noe annerledes enn de andre skolene i den nye storkommunen.

Alle – over 18 år – kan registrere seg som bøssebærer

Unni forteller at kommunen blant annet har sendt en henvendelse til alle sanitetsforeningene i bygda, med spørsmål om å bidra som bøssebærere. Det trengs 80 av dem i tallet.

Det er langt ifra så mange registrert per nå, halvannen uke før aksjonsdagen. – Veldig fint om ReAvisa fokuserer på det å skaffe bøssebærere, understreker kommunalsjef Unni.

Du kan registrere deg som bøssebærer på TV-aksjonens nettside (ekstern lenke).

Les mer om TV-aksjonen i ReAvisa-arkivet.