«Arild» står bak et aldri så lite Re-mysterium: – Jeg hadde litt tid til overs, daveitu!

Lite har resultert i mer undring og en aldri så liten tipsflom til lokalavisa. Ja, vi snakker om disse huene som dukker opp her og der og ønsker deg en «God tur».

En av de første ReAvisa-tipserne fortalte tidligere at han så de første treskallene i Ramnes sentrum, og trudde det var noe som noen stilte ut.

– Men etter hvert dukka det opp flere og flere huer langs veiene, og de flyttes rundt sånn litt her og der. Eller blir flere og flere. Da røyk den teorien.

«Arild» – hvem Arild?

Etter denne første henvendelsen har ReAvisa fått mange flere. Og de forteller om «God tur»-hilsen fra nye huer både i rundkjøringene på Revetal og ved turstier i skauene.

Men så fikk vi tips fra langt mer sentrale strøk: – Jammen står det en eller to stykk ved Roar i bua på brygga i Tønsberg også, får ReAvisa vite fra en av våre lesere.

Etter hvert fikk vi meldinger med bilder fra fjern og nær med flere og flere huer. Alle signert «Arild», men ingen hadde peiling på hvem denne «Arild» var.

Sprer seg til langt utafor Re

– Mysteriet nådde et nytt høydepunkt i går kveld, da jeg fant den bildet viser, det er tatt på Sundhaug helt øverst i Eikeren! Da skjønte jeg jo ikke bæret…, fortalte så en ReAvisa-tipser som sendte ett av mange bilder.

– Helt til i går trudde jeg dette var et lokalt fenomen, men nå viser det seg at det strekker seg helt til Viken.

Så har spørsmålene bare fortsatt å renne inn. Og lokalavisa har grubla og gravd litt, og hatt sine teorier.

Sparka ballen over til Magasinet Skog

Men nå om dagen vil alle ha en liten bit av lokalavisa, nå som også lokalsamfunnet åpner opp igjen etter korona – så vi har rett og slett ikke hatt tid til å gjøre mer på disse tipsene enn å gruble oss fram til noen teorier.

Så da Roar Ree Kirkevold, en lokal mediamann og nå redaktør i Magasinet Skog, tok kontakt fordi han også var fascinert av dette fenomenet med antatt utspring i bygda vår, da lanserte vi den heteste teorien for ham.

Roar leita seg vei videre, med gjettinga til lokalavis-redaksjonen som utgangspunkt.

– Jeg hadde litt tid til overs

Og Roar fant ut av mysteriet, som den garva journalist han er. Så hvem er denne hverdagskunstneren, som signerer med «Arild» øverst til høyre?

Jo, det er selveste Arild Johansen (83) på Jaresletta. En tusenkunstner med mange talenter, og litt tid til overs i fjor høst:

Da tenkte han på et bilde han hadde i verkstedet sitt, og så hogde han ansiktet like godt ut i en vedkubbe.

Tusenkunstner

Etter noen strøk med fine farger og ei pipe av tre i munnviken, var det aller første kunstverket ferdig. – Nå lager jeg tre om dagen, forteller han til Roar, som reiste på besøk til Arild.

Kanskje er Arild mest kjent for noe helt annet enn denne fram til nå anonyme trekunsten: Denne karen har 120 boksekamper bak seg og tok gullmerket som 75-åring, det vil si verdens eldste.

Arild var også initiativtaker til Re motorklubb, som er blitt en stor suksess som samler motorentusiaster fra Re og en stor omegn.

«Yrkesskade»

Nå bruker 83-åringen mye av tida si på trefigurer i tillegg til boksing, han anslår at det går med en times tid på hvert hue. I dag, 11. oktober 2021, passerte han hundre huer.

Det er bare godord å høre fra dem som veit at denne mystiske «Arild» er Arild Johansen. Han har fortsatt de fleste ukene klin fulle med boksetrening, jazzmusikk – og altså forming av mannshoder på vedkubber han får fra venner og kjente.

– Jeg har blitt litt gæærn i skuldra, forteller han. Det tar på å utforme mannsansiktene.

Liker å ha det gøy og glede folk

– Men hvorfor, Arild?, spør Roar:

– Jeg liker å ha det gøy og å gjøre det litt trivelig for folk, så derfor har jeg alltid sju til ni huer i bilen som jeg fester rundt omkring når kona og jeg er ute å biler i en sølvgrå elegant Mercedes.

Og Merca har skuddsikre vinduer. Ikke fordi noen vil Arild eller kona til livs, men fordi bilene har en helt spesiell forhistorie. Arild var som sagt grunnlegger av Re motorklubb og formann i 17 år, fra 1998.

– Moro så lenge det varer

Hvis han plasserer treskulpturene hos private, får han alltid tillatelse. På mer offentlige steder, lar han det stå til.

Som da Tønsbergs Blad skreiv at pyntingen av en rundkjøring ved Presterød ble for dyr, så lagde han en skulptur med fire hoder, en i hver himmel- og kjøreretning, for å glede trafikantene.

¬ Jeg lurer på om de vil overleve vintersnø og brøyteutstyr, men det er uansett moro så lenge det varer, sier mannen bak mysteriet og humrer godt.

Husker ikke helt hvor de er plassert

Huene står, som flere ReAvisa-lesere har tipsa om, helt fra Drangedal til Blefjell, men selvfølgelig står det flest rundt her i lokalområdet:

– Jeg husær ikke hvor jeg har plassert dem. Det er heller ikke så viktig, så lenge folk kan glede seg over dem, sier Arild.

Før 83-åringen lar treskaller være treskaller for en liten treningsøkt og reiser på boksetrening mens kona løser kryssord.

