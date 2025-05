Gullruten til reinger: – Tusen takk for deres støtte

A-laget har blitt en stor suksess, siden lokalavisa skreiv om NRK-satsinga allerede før den ble sendt på TV – med to reinger med. Nå er de hedret med Gullruten-pris.

A-laget var nominert i kategorien beste underholdningsprogram, der de konkurrerte mot Helt Ramme Sporter, Hver gang vi møtes og Norges dummeste. Det var A-laget som stakk av med seieren.

På direktesendt TV blir A-laget ropt opp som vinner, og det er Jon Raaum Christensen (24) som tar mikrofonen og takker på vegne av A-laget:

– Veldig takknemlig for deres støtte

– Tusen takk for at dere gratulerer oss med seieren. Det har vært en stor ære å stille spørsmål til kjendiser, sier Jon, som forteller at de skal intervjue flere kjendiser. Det ble tidligere i år klart at det vil bli en A-laget sesong 2.

– Vi er veldig takknemlig for deres støtte, sier Jon som bor på Brår og jobber på Smiløkka arena. Også Ingvill Mikkelsen Ringen (24) fra Re er med på A-laget.

Reporterne på A-laget kommer også fra Dissimilis, tidligere Empo Media i Ski og TV BRA, i tillegg til Smiløkka arena på Vear.

