En fantastisk fredsfeiring ute i det fri

I anledning 80 år etter freden kom i landet vårt, ble det feira i Revetalhagen med fokus på sjølberging. Og et tre, gitt av Re pensjonistforbund, ble planta til vakker allsang.

Det kunne ikke klaffa bedre med været, Revetalhagen på høyden over bygdebyen vår ble bada i sol og folk, foreninger og kulturkrefter gikk sammen om en fantastisk markering og en feiring av freden, som ReAvisa skreiv om i forkant.

Det er ikke mange som husker krigen i dag, de fleste har hørt om den via eldre – Ramnes historielag-leder Kåre Holtung hadde en far som var aktiv i motstandsbevegelsen, en av gutta på skauen.

Helter og glemte helter

Han fortalte om deres heltestatus etter krigen, men også om de glemte heltene. Spesielt krigsseilerne, der de fleste ikke fikk være med på frigjøringsfesten i mai-dagene for 80 år siden. Krigen var ikke over ellers i verden, og veien hjem var ofte lang.

Også partisanerne, som samarbeida med kommunistene, ble nevnt blant de glemte heltene. Sjøfolk og partisanere var viktige for krigens utfall med seieren over nazistene, tapstallene var store, og de overlevende ble dårlig behandla etter krigen.

Først i 1972 fikk krigsseilerne en slags oppreisning, og først i 1992 fikk partisanerne det. Det satt langt inne, altfor langt inne, mener den lokale historielagslederen.

Sjølberging og alternative oppskrifter

Han kunne fortelle om krigsrasjonering og en evne til å berge seg sjøl med både næringsmidler og nytelsesmidler. Både dyrking og dyr ble vanlig, med blant annet villa-gris og hønsehus, også i mer sentrale strøk.

Kake ble fortsatt bakt, men noe av melet ble erstatta av malte poteter. Kaffe var det også, men kanskje var den brygga på brente erter og bygg, kjørt i ei kaffikvern.

Alkoholholdige drikker ble også produsert i rikelig monn, men det smakte visst forferdelig – en himkok-blanding fikk navnet «nakkeskudd», og det sier vel sitt.

Planting av hjertetre

Revetalhagen var et perfekt sted for en markering som dette, med fokus på sjølberging. Her dyrker Re-elever i hagen i skoletida, folk og foreninger har parseller, her er det kurs og utveksling av erfaringer, kunnskap og kompetanse – en grønn oase for dyrking og læring.

Nå vil også et tre, gitt av Pensjonistforbundet i Re, spire og gro og gi hjerteforma avlinger. Det ble planta til allsang på «Til ungdommen».

Spennende var det å få høre sangen som ble syngi under fredsfesten på Elverhøy sommeren 1945:

Et sted for alle

Da feira gutta på skauen seieren over nazi-regimet, der en tekststrofe går på at nå møtes de gamle kompisene Quisling og Hitler igjen i helvete, der de kan «bygge knottfabrikk til fandens oldemor».

Tross krig og forferdelse skulle nå freden feires og alle ville se framover, bygge bygd og by og land, så det var både alvor og humor i de historiske tekstlinjene, skrivi av Kåre Holtungs far.

Her ser du flere bilder fra den flotte feiringa:

Kort om programmet i Revetalhagen:

Bak arrangementet står Revetalhagen ved NaKuHel Vestfold sammen med Pensjonistforbundet Re, Våle og Fon sanitetsforening, Hjerpetjønn sanitetsforening og Ramnes bygdekvinnelag.

