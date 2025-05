Stor feiring av frigjøringsdagen i Revetalhagen

Torsdag 8. mai skal Frigjøringsdagen markeres – i år er det 80 år siden frigjøringen av Norge våren 1945. For ti år siden hadde ReAvisa et temabilag om krigen i Re, det kan du lese her.

Revetalhagen markerer denne dagen i samarbeid med folk og foreninger i bygda vår, og det blir åpen kafe og kiosk.

Arrangementet er gratis, men det er mulig å vippse bidrag etter eget ønske, heter det i invitasjonen.

Dette skal skje i Revetalhagen på Frigjøringsdagen 8. mai 2025:

Klokka 16.00: Velkommen. Hva er Revetalhagen og hvordan lage beredskap. Musikkinnslag fra Vilde, Adrian og Dennis v/ Revetal ungdomsskole.

Velkommen. Hva er Revetalhagen og hvordan lage beredskap. Musikkinnslag fra Vilde, Adrian og Dennis v/ Revetal ungdomsskole. Klokka 16.30: Beplantning av tre, gitt i gave fra Re pensjonistforbund. Deretter Ramnes historielag v/Kåre Holtung forteller fra frigjøringstiden, betydning av matauk, samt synge ei vise med lokale historier som handlet om hva som hendte under krigen. Det vil bli servert surrogatkaffe og krisekake.

Beplantning av tre, gitt i gave fra Re pensjonistforbund. Deretter Ramnes historielag v/Kåre Holtung forteller fra frigjøringstiden, betydning av matauk, samt synge ei vise med lokale historier som handlet om hva som hendte under krigen. Det vil bli servert surrogatkaffe og krisekake. Klokka 17.20 vil Ramnes og Røråstoppen skolekorps og Våle skolekorps komme marsjerende og spille «Norge i Rødt hvit og blått» og «Gammel jergermasj». Så er det sosial prat og åpen café hvor det serveres hjemmelaget suppe og sveler og noe å drikke. Vi ber alle barn ta med kronestykker, så skal vi «kaste på stikka».

vil Ramnes og Røråstoppen skolekorps og Våle skolekorps komme marsjerende og spille «Norge i Rødt hvit og blått» og «Gammel jergermasj». Så er det sosial prat og åpen café hvor det serveres hjemmelaget suppe og sveler og noe å drikke. Vi ber alle barn ta med kronestykker, så skal vi «kaste på stikka». Klokka 18.30 vil det bli foredrag inne på Låhnehuset av Jan Helge Kaiser: «Betydningen av beredskap i dagens usikre samfunn og i et historisk perspektiv».

Jan Helge i dag brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen. Tidligere har han vært avdelingsdirektør i Direktoratet for atomsikkerhet og beredskap, fylkesberedskapssjef i Vestfold og Telemark, 9 år i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og 20 år i Forsvaret: Brigade Nord, Telemark bataljon, Hans Majestet Kongens Garde, to misjoner på Balkan SFOR/KFOR og Forsvarets overkommando/Hærstaben. I tillegg har han skrevet bøker og artikler, laget filmer og foredratt særlig om vår nære historie fra tiden under den kalde krigen. I sammenhengen med beredskapshagen på Revetal kan det nevnes at han skreiv forordene til boka om «Beredskapshagen» til Maria Nordrum, som kom ut i 2020. Ellers har han vært medforfatter av boka «Den kalde krigen og Vestfold» og «Totalforsvaret i praksis» og flere artikler som kan søkes opp.

Bak arrangementet står Revetalhagen ved NaKuHel Vestfold sammen med Pensjonistforbundet Re, Våle og Fon sanitetsforening, Hjerpetjønn sanitetsforening og Ramnes bygdekvinnelag.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.