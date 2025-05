17. mai: Flytter fra ungdomsskolen til Røråstoppen

ReAvisa skreiv nylig om en 17. mai-feiring i Re, mye som før – med én kjærkommen endring. Så ble vi tipsa om én viktig endring til.

Etter tog og taler på Revetal blir det arrangement rundt om på skolene i Re, på Revetal har det vært på Revetal ungdomsskole de siste åra. Men etter ønske fra 17. mai-komiteen ved Røråstoppen skole flyttes dette til Røråstoppen skole i år.

Grunnen til å ha dette på ungdomsskolen har vært tidligere dårlig dekning for betaling i kiosk, blant annet, på Røråstoppen. Også parkering er en utfordring.

Utfordringer er til for å løses

Men nå er dekningen bedre, og det kan også betales med kontanter. Parkeringsutfordringene kan også løses, mener 17. mai-sjef på vegne av FAU ved Røråstoppen skole Henrik Eriksen.

– Vi har parkeringsvakter klare. Det blir en sone der biler kan kjøre oppom og droppe av det som trengs. Det blir litt lenger å gå for noen. Men dette løser vi, sier Henrik.

Fordelene er mange ved å flytte arrangementet til Røråstoppen: – Det er her vi har tinga våre, vi har for eksempel et eget lydanlegg her, og det er god plass og fine områder med leker.

– Vi tror dette blir bra

– Skulle det bli skikkelig dårlig vær har vi i verste fall mulighet til å flytte inn under tak på skolen, til nød. Rektor og kommune har vært veldig velvillige til ideen da vi tok det opp, her er det et godt samarbeid hele veien, forteller Henrik til ReAvisa.

Det er 5. og 6. klasse-foreldrene som arrangerer, han var med i fjor og er med igjen i år. – Vi tror det blir bra. Fint vær er det meldt også, sier Røråstoppen-pappaen med 17. mai-planen klar.

Alle er velkommen til alt som skjer overalt i Re på den store nasjonaldagen. Først felles feiring på Revetal, så arrangement og leker rundt om på barneskolene.

