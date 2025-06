Ordfører-Frank om Re-forslag: – Ekstremt viktig å beholde

Ordføreren slåss mot sine egne, som stemte for en flytting fra Re i utvalgsmøtet. – Jeg ikke bare håper og tror, men jeg vil gå så langt som å si at jeg forventer at Høyre snur i fylkestinget.

Heming Olaussen, som engasjert reing, etterlyste lokalpolitisk engasjement for å redde Re VGS fra foreslåtte trusler, som lærerne på skolen advarer sterkt i mot. «Hvor har du gjemt deg, ordfører Frank?», skreiv Heming i et leserinnlegg i ReAvisa.

– I kulissene, er svaret fra Tønsberg-ordfører Frank Pedersen (H), når han slår på tråden rett etter å ha lest leserinnlegget i lokalavisa. Og der, i kulissene, har det blitt jobba hardt for å argumentere i mot fylkesdirektørens forslag, forteller ordfører-Frank:

Fullstendig klar over ståa

– Jeg har et sterkt forhold til Re VGS og er veldig glad i skolen, forteller Frank Pedersen, noe han også fortalte om i det aller første ReAvisa-intervjuet som ordførerkandidat. Hans tante var første Re VGS-rektor, og Frank fikk sommerjobb som «stol og pult-montør» før skolen åpna for 44 år siden.

Han har som far hatt barn på skolen, enda de bor i Tønsberg så valgte de Re VGS med litt lenger reisevei. Rett og slett fordi skolen er så bra, miljøet godt og trivselen høy.

Alt dette er ordfører-Frank fullstendig klar over, og derfor har han engasjert seg sterkt fra første sekund etter at forslaget fra fylkesdirektøren ble kjent.

– Ekstremt viktig å beholde

– Vi kan ikke flytte bygg- og anleggslinja fra Re VGS. Yrkesfag i kombinasjon med idrettsfag er en perfekt match, der Re har vist hvordan man skal gjøre det. Det er ekstremt viktig for Tønsberg kommune i dag, og det vil være det i framtida – å beholde den kompetansen som er bygd opp ved Re VGS.

Dette har Frank Pedersen vært krystallklar på hele veien, men ikke utad. Ikke ett eneste ord i mediene, før nå som han går ut i ReAvisa: – Dette er blitt jobba med i kulissene.

– Sånn er det noen ganger. Det er ikke alltid det lureste å bare buse ut i media med en gang, noen ganger bør man være litt taktisk og jobbe litt internt og argumentere og prøve å forankre det.

Overraska over eget parti

Dette har Frank ikke lyktes helt med. I utvalgsmøter så langt har det blitt flertall for å beholde bygg- og anleggsfag ved Re VGS, og det er han glad for. Men hans eget parti Høyre har stemt for nedleggelse, som en del av et mindretall. Det er han skuffa over.

– Ja, det ser heldigvis ut til å gå mot et flertall for å beholde bygg- og anlegg ved Re VGS. At det så langt har vært mot Høyre sine stemmer, det er jeg litt…. det er jeg overraska over.

– I fylkestinget håper og tror jeg at vi får en annen votering, som ser litt annerledes ut, sier Frank Pedersen til ReAvisa. Saken skal endelig avgjøres i fylkestinget tirsdag 17. juni 2025.

Re VGS står sterkt

– Jeg har vært veldig tydelig ovenfor mine egne: Bygg og anlegg må beholdes på Re, understreker Frank Pedersen i prat med ReAvisa. På spørsmål om opprettelse av flere idrettslinjer på videregående skoler i Vestfold, deler han ikke Re VGS-lærernes bekymring for at det går ut over Re.

Han viser til bekymringene rundt etablering av Vang toppidrett, der bekymringene ikke slo til. – Noen var redde for at det ville gå ut over Re VGS, men det motsatte skjedde. Tilbudet ved Re VGS styrka seg, ved å tenke litt nytt og kreativt – enda en gang.

– Så jeg er ikke så redd for nye idrettslinjer i Vestfold, Re står så sterkt og har et så godt tilbud at det vil fortsatt være attraktivt å velge Re.

– Ville vært så fryktelig feil

– Det viktigste er at det fortsatt er idrettslinje og bygg- og anleggslinje på Re. Og en annen ting, skyter ordfører-Frank inn, – fylkespolitikere må bli flinkere til å kontakte oss lokalpolitikere, det er vi som kjenner lokalmiljøet på pulsen.

– Det er ikke ofte ordføreren bruker ord som «ekstremt», det gjør du nå – du er krystallklar på at bygg og anlegg må beholdes på Re?

– Ja, det er ikke tvil. Og nei, det skjer ikke så ofte at jeg bruker ordet «ekstremt», men jeg mener nå at det er ekstremt viktig. Dette engasjerer veldig, fordi det ville vært så fryktelig feil.

Forventer at Høyre snur

– Du har trua på flertall for å beholde bygg og anlegg på Re VGS, i fylkestinget, akkurat som i utvalgsmøter?

– Ja, det har jeg. Det som har skjedd så langt i utvalg, det er jo førende for det som skal skje i fylkestinget, svarer ordfører-Frank. Bortsett fra for Høyre, som han spår skal snu og bli en del av flertallet for å beholde bygg- og anleggslinja ved Re:

– Jeg ikke bare håper og tror, men jeg vil gå så langt som å si at jeg forventer, at også Høyre da stemmer for å beholde bygg og anlegg på Re.

